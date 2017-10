Le président Bouteflika reçoit Lakhdar Brahimi

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi. Le dernier poste occupé par M. Brahimi est celui d`envoyé des Nations unies et de la Ligue arabe pour la Syrie, duquel il a démissionné fin mai 2014. Il est actuellement membre du Groupe des Sages de l`Union africaine et membre du Comité des sages (Global elders) institué par feu Nelson Mandela.