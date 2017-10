UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS DÉMANTELÉ À BATNA 46 kg de kif saisis et 15 trafiquants arrêtés

Les éléments de la gendarmerie relevant du groupement de la wilaya de Batna sont parvenus, lors, de trois opérations menées consécutivement, la semaine écoulée, à mettre hors d'état de nuire un réseau de trafiquants de drogue activant au niveau de Merouana, au centre-ville de Batna et à Barika, apprend-on de source sécuritaire. Le coup de filet est survenu sur la base de l'exploitation d'informations parvenues aux éléments de la Gendarmerie nationale, faisant état d'individus qui s'adonnent au trafic de drogue, nous explique t-on.

Cette opération de pointe s'est soldée, selon les précisions apportées par la même source, par l'arrestation de 15 narcotrafiquants et la saisie de 40 kg de kif à la localité de Mechda, 1 kg à Barika et 5 kg à la cité 5-Juillet au centre-ville de Batna où, trois personnes ont été arrêtées. Lors de l'interrogatoire, les prévenus sont passés aux aveux, dénonçant leur complice dans ce trafic illicite. Les 46 kilogrammes de kif ont été découvert lors de la perquisition des domiciles respectifs des prévenus, a précisé notre source. Il a également été saisi cinq véhicules et trois motocycles que les membres du réseau utilisaient pour la commercialisation des stupéfiants. Au total ce sont 46 kg de kif traité, sous forme de plaquettes de 250g, destinées à la vente illicite, que la Gendarmerie nationale de Batna est parvenue à mettre en échec leur commercialisation. Agés entre 24 et 35 ans, les 15 narcotrafiquants ont été déférés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Batna, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, détention et commercialisation illicite de drogue. W. B.