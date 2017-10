DOSSIERS D'INVESTISSMENTS DÉPOSÉS À L'ANDI 4 000 demandes en 9 mois

Par Abdelkrim AMARNI -

Des investisseurs s'intéressent aux Hauts- Plateaux et au Sud du pays.

Quelque 4 000 nouveaux dossiers d'investissements ont été introduits auprès des guichets uniques de l'Agence nationale du développement de l'investissement (Andi) dans les 48 wilayas, a indiqué hier à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Intervenant à l'ouverture de la 3ème édition de l'université du Forum des chefs d'entreprise (FCE), le Premier ministre a précisé que 24% de ces dossiers avaient été engagés auprès des wilayas des Hauts- Plateaux et 13% dans le Sud du pays. Il expliquera que cela signifie que l'investissement et les entreprises sont devenus des acteurs dans la politique nationale d'aménagement du territoire, en observant que la décentralisation du traitement des dossiers d'investissements a eu pour résultat l'émergence d'un esprit d'entrepreneuriat dans l'ensemble du pays.

Ouyahia a également souligné que depuis l'année 2000, l'Etat a engagé plus de 36 000 milliards/DA en investissements publics, ayant permis la livraison de dizaines de milliers d'équipements afin de satisfaire les besoins de la population dans tout le développement humain, comme l'enseignement, la santé ou encore le logement. Il a également affirmé que d'importantes infrastructures de base ont aussi été réalisées afin d'améliorer les conditions de l'investissement et du développement économique.

A cet effet, a-t-il soutenu, la dépense publique d'équipement a constitué l'essentiel du plan de charge des entreprises, même si une part des montants engagés n'a pu être utilisée par les entreprises locales qui n'ont pas su, hélas, se renforcer. Ouyahia a relevé qu'il est d'usage pour certains de dire que le climat des affaires n'est pas parfait dans le pays: «Il y a, sans doute, une part de vrai dans une telle affirmation. Mais en même temps, nous sommes l'un des rares pays au monde à accorder d'importants avantages fiscaux aux investisseurs, qui peuvent même atteindre 15 années et ce, entre la réalisation et l'exploitation dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux.»

Le Premier ministre a également observé que l'Algérie est le seul pays au monde à prendre en charge les allocations familiales de tous les travailleurs, même ceux du secteur privé et ceux des entreprises étrangères. Il a aussi affirmé que l'Algérie est le seul pays au monde à maintenir délibérément les taux d'intérêts au-dessous du taux d'inflation et même à les bonifier de moitié et ce, au profit de l'investissement, ajoutant également: «Nous sommes parmi les rares pays au monde à soutenir financièrement le recrutement des primo-demandeurs d'emploi.» Cette politique a donné, selon lui, des résultats et ce, à l'image de l'entrée en activité de plus de 50 000 nouvelles PME recensées par l'Andi, qui ont bénéficié d'aides publiques et qui ont créé des centaines de milliers d'emplois permanents.

Placée sous le slogan «L'entreprise c'est maintenant», l'université du FCE se poursuivra jusqu'à demain et abordera des sujets thématiques relatifs au partenariat public-privé, le financement alternatif et la fiscalité, le climat des affaires et l'investissement, la sécurité alimentaire et l'agro-industrie, le Code du travail et l'emploi. Evènement économique majeur, cette troisième édition de l'université d'été du FCE regroupe des ministres, des membres du forum, des décideurs économiques, des représentants de la société civile ainsi que des experts.