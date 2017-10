BOUIRA Les carrières de la colère

Par Abdenour MERZOUK -

Les citoyens se sont soulevés contre l'exploitation des carrières qui, selon eux, causent plusieurs torts aux habitants.

Plus de 2000 foyers seront raccordés au réseau de distribution de gaz d'ici la fin de l'année en cours a annoncé le wali de Bouira. C'est dans la commune de Oued El Berdi qu'a été mis en service le réseau qui alimente désormais 184 foyers à Ouled Guemra et 33 autres dans la localité du domaine Si Lakhdar. Le projet inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2010/2014 a coûté plus de 30 millions de DA. La ration par foyer est de l'ordre de 161 504 DA en raison de la situation éparse des habitations rurales.

Des citoyens de Fraksa ont saisi l'occasion de la présence de Limani Mustapha pour l'interpeller au sujet des méfaits causés par les carrières de la région. Il faut préciser que les habitants du village avaient dans la matinée bloqué la route qui relie leur localité au chef-lieu de la commune. Les manifestants se sont soulevés contre l'exploitation des carrières qui, selon eux, causent plusieurs torts aux habitants. «Nos enfants encourent des dangers à cause des camions qui ont dégradé la route. Nos maisons sont fissurées en raison de la dynamite, nos récoltes décimées par les poussières toxiques, les puits taris par les fuites dues aux vibrations du sol...» nous ont déclaré les protestataires. En réponse, le wali a installé une commission de wilaya qui, dès la semaine prochaine, diagnostiquera la situation. «Ces carrières sont sources de richesse pour la région. Le produit extrait alimente plusieurs chantiers dont l'autoroute et la Grande mosquée d'Alger. C'est aussi une rente fiscale de plus de 120 millions de centimes mensuellement. Malgré cela, l'intérêt et la santé du citoyen passent en priorité. La commission étudiera le pour et le contre de la question et s'il faut fermer ces carrières nous le ferons» a confié le wali à la presse. L'autre grand évènement qui aura caractérisé la journée de l'émigration reste l'ouverture d'un évitement par Ouled Belil. Sur budget communal et pour une enveloppe de plus de 25 millions de dinars, une voie de dégagement reliant le CW 128 à la partie ouest de Bouira a été mise en service. Ce passage dont un tronçon est toujours en travaux permettra aux usagers d'éviter le passage à niveau d'Ouled Bouchia qui reste un point noir de la circulation aux heures de pointe. Là aussi et en réponse aux opposants qui réclament des indemnisations, le premier responsable a invité les citoyens à adhérer au projet surtout que cette route sera une plus-value pour leurs terres. Si aujourd'hui, le terrain coûte 10 000 DA le mètre carré, avec cette route il coûtera le double sinon le triple. Nous invitons les propriétaires à un peu plus de souplesse surtout que le projet est pour eux et l'ensemble des usagers de la route qui sortent ou rentrent à Bouira par la partie Sud», dira le wali. Le troisième évènement reste le lancement de la campagne labours-semences au niveau de la ferme privée des Benhamiche. Le secteur de l'agriculture a été passé au peigne fin en matière de chiffres. Malgré les résultats intéressants dans quelques filières comme les céréales, l'apiculture... il reste beaucoup à faire au regard des potentialités que recèle la wilaya.