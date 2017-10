DEUX RESSORTISSANTS AFRICAINS ARRÊTÉS PAR LA POLICE Ils avaient 2,5 millions d'euros en faux billets

Par Massiva ZEHRAOUI -

Deux ressortissants africains ont été appréhendés par les services de la sûreté de wilaya d'Alger. Ces derniers étaient sur le point de mettre en circulation des faux billets dont la valeur est estimée à pas moins de 2 millions d'euros, a-t-on appris de ces services. Ces arrestations ont débouché sur la saisie d'un billet de 100 euros et d'un autre de 50 euros. Une somme qui est équivalente à 20 000 dinars algériens a également été découverte. Il est précisé par la même source que sur ces billets se trouvait une poudre blanche. Le communiqué de ces mêmes services a encore souligné que des emballages contenant des coupures en forme de billets étaient marqués à leur tour de la même poudre blanche. Ils ont également mis la main sur trois récipients en verre lesquels contenaient des liquides de différentes couleurs, ainsi qu'un sac en plastique rempli de poudre blanche destinée au trafic de faux billets. Cette affaire a commencé après le dépôt d'une plainte au sujet de la préparation d'une opération liée à la fraude. Le plaignant a relaté qu'il avait d'abord reçu un appel de son ami pour lui faire parvenir un coffre-fort appartenant à l'un des ressortissants et qui contenait une somme d'argent de 2,5 millions d'euros. Celui-ci lui a alors donné le numéro de téléphone de l'autre ressortissant qui devait recevoir le coffre en question pour se donner rendez-vous. Après l'avoir reçu, ce dernier a trouvé des coupures sous forme de billets, suite à quoi il a prévenu son ami qu'il y avait une opération de trafic de faux billets. Ils se sont entendus pour prévenir les services de sécurité. Ce n'est que lorsque les ressortissants ont entamé l'opération de trafic de ces billets que le plaignant a finalement appelé la police. Les services de la sûreté sont intervenus et ont arrêté les deux ressortissants. Après une enquête, il s'est avéré que les suspects étaient entrés sur le territoire national de manière illégale. Ils ont été très vite présentés par-devant le procureur de la République, lequel a ordonné leur mise en détention provisoire. La capitale n'est pas la seule à connaître les affaires inhérentes au trafic de faux billets. Dans la wilaya de Constantine, de faux billets de 2 000 DA ont été découverts suite à une enquête menée par la police à Hamma Bouziane. Les forces de police ont agi sur la base de renseignements, faisant état de la présence d'un individu qui était en train d'écouler de faux billets.