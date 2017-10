MICRO-ONDES LG NEO CHEF Cuisinez moins, vivez plus

Par Salim BENALIA -

«Le dernier appareil de LG espère partiellement remplacer le chef dans votre maison et vous permettre d'avoir plus de temps pour vous et votre famille.»

La famille, la nourriture, la culture, le patrimoine et les traditions relèvent des préoccupations principales de la famille algérienne et grâce aux appareils intelligents, les ménagères peuvent aujourd'hui, profiter des nouvelles technologies pour préparer des repas sains et délicieux. Le dernier micro-ondes LG vient à ce titre répondre aux attentes des plus exigeantes ménagères. «Le four à micro-ondes LG NeoChef est l'assistant parfait en matière d'utilisation, assumant la cuisine et l'expérience culinaire», annonce-t-on. Cet appareil est doté de la technologie Inverter qui a aidé à son amélioration pour une performance de cuisson meilleure, plus rapide et plus efficace tout en économisant du temps et en préservant l'énergie. La technologie Smart Inverter de LG permet de sélectionner le niveau de puissance en début de cuisson et de le modifier pendant le processus de cuisson en fonction de l'option de cuisson sélectionnée. Le NeoChef comprend également un certain nombre de fonctions personnalisées conçues pour augmenter la propreté et rationaliser l'expérience de cuisson. Le revêtement antibactérien EasyClean rend le nettoyage de l'intérieur du micro-ondes simple et direct. Le compartiment intérieur peut être nettoyé à fond deux fois plus vite et réduit l'effort requis de moitié comparativement aux modèles classiques. En fait, il suffit de trois lingettes pour nettoyer le NeoChef en profondeur, alors que les micro-ondes conventionnels en nécessitent généralement sept. Indique-t-on. Le revêtement rend également plus difficile l'enracinement des contaminants dangereux, éliminant ainsi 99,99% des bactéries nocives. De plus, le NeoChef peut être utilisé pour faire fondre des ingrédients tels que le chocolat ou le fromage et pour préparer avec précision une variété d'aliments avec ses réglages spécifiques. Le micro-ondes avancé de LG peut même être utilisé pour fabriquer du yaourt lactobacille sain plus rapidement que la plupart des appareils de yaourt à domicile. La caractéristique Healthy Fry du micro-ondes est même capable de préserver le goût distinct de chaque plat tout en les rendant plus sains, avec moins d'huile et 72% de gras en moins.