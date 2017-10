ILS L'ONT EXPRIMÉ DANS UNE LETTRE Ugta et patronat soutiennent le président Bouteflika

L'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et les organisations patronales publiques et privées ont exprimé, hier à Alger au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «leur soutien, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale».

«L'Ugta, le FCE et les autres Organisations patronales publiques et privées vous expriment leur soutien, leur attachement indéfectible et leur fidélité», est-il mentionné dans une lettre de soutien adressée au chef de l'Etat à l'occasion de l'université d'été du FCE, à laquelle prend part le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et des membres du gouvernement. L'Ugta et les organisations patronales «ont accueilli avec fierté votre appel, lors du dernier Conseil des ministres, aux travailleurs et aux entreprises à redoubler de mobilisation et d'efforts pour l'intensification du développement national. Cet appel renforce notre détermination à nous impliquer davantage dans la mise en oeuvre de votre programme présidentiel pour la construction nationale», ajoute la motion de soutien adressée au président Bouteflika. Ces mêmes organisations «s'engagent aussi à agir pour le développement économique national, par intensification de la croissance, la promotion des investissements, la promotion de la production nationale, le renforcement des performances des entreprises et la justice sociale», lit-on encore dans ce document. «Ce programme a l'ambition de s'inscrire dans votre noble vision pour une Algérie forte et généreuse, une Algérie de paix, de sécurité, de progrès économique, de stabilité, en un mot, votre vision d'une Algérie émergente, à la hauteur de ses ressources réelles et à la mesure des ambitions légitimes de son peuple», est-il souligné dans la motion de soutien. La Centrale syndicale et les organisations patronales «s'engagent à fournir les efforts nécessaires pour relever ce défi du développement économique et social et à coordonner leurs actions avec le gouvernement. Ils réitèrent aussi leur détermination à pérenniser le dialogue et la concertation tripartite que vous n'avez cessé d'encourager».