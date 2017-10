VILLAGE TOURISTIQUE DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS Le plus qui manque à Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Comment ressusciter l'artisanat à Constantine? Faire revivre des métiers comme l'orfèvrerie, la menuiserie-ébénisterie, la ferronnerie ou autre marbrerie, est aujourd'hui, plus qu'avant, le but et l'objectif de la Fédération constantinoise des artisanats et métiers traditionnels. Elle propose un projet prometteur celui de réaliser un grand village touristique dédié justement aux métiers, de la main. L'initiative est proposée comme étant une démarche nécessaire et importante, d'abord pour l'avenir de ces métiers, ensuite par l'ampleur du projet devant en d'autres termes permettre l'existence de l'artisanat dans un espace ambitieux, lequel sera financé par les artisans eux-mêmes. C'est autour de cette thématique qu'à eu lieu jeudi dernier une rencontre des artisans au siège de la Fédération sise à la Casbah. Son président et les membres de l'Association nationale des commerçants et artisans ont tenté «d'exposer les contours de ce projet». La rencontre a permis aux responsables de fournir des explications, notamment par le responsable du bureau Latrech. «Ce dernier a été chargé de concevoir l'étude du projet», a-t-on confié. L'exposition du projet a été présentée par une maquette en 3D où l'on constate le génie de son concepteur. Le président de la Fédération Maghzi, a souligné que «vu du ciel, le projet qui se présente sous forme d'une carte représentant le territoire national s'étalera sur une superficie de près de 7 hectares dont plus de 6 ha bâtis. Les édifices seront érigés en R+1 afin de permettre une meilleure accessibilité aux visiteurs du site, adeptes de ces arts ancestraux». Il a ajouté aussi que «le projet consiste en la réalisation de plus de 2000 locaux, répartis à travers des ruelles dont chacune sera dédiée à un métier, la structure devra regrouper dans un premier temps, les artisans de l'antique Cirta et pourquoi pas attirer les artisans d'autres régions du pays» C'est dans ce but aussi que les initiateurs du projet comptent, dans ce projet, introduire «des espaces hébergement- restauration - détente pour la prise en charge des visiteurs et autres initiés. Cafétérias, restaurants, et même un petit hôtel d'une cinquantaine de chambres seront aménagés au milieu de la structure», a-t-on expliqué. Selon toujours le président «l'objectif visé dans ce contexte est la création de pas moins de 4200 postes d'emploi directs, ressusciter des métiers en donnant l'occasion aux artisans de présenter leurs produits puisqu'il est prévu la réalisation d'une grande salle d'exposition à mettre en continu à la disposition des artisans». «Le coût du projet a été estimé à 2,9 milliards de dinars, dont une partie sera financée par les artisans eux-mêmes avec une cotisation de 300 000 dinars qui sera exigée au préalable avant exploitation d'un espace en location-vente sur une durée bien déterminée», dira le président de la Fédération qui a précisé encore que «la structure sera livrée en tranches afin de permettre qu'une animation des lieux soit matérialisée au bout de deux ans». Il a précisé en outre que «cinq entreprises devront prendre en charge les travaux». Le dossier a été ficelé et attend une réponse du Calpiref, indique le vice-président de la Fédération.