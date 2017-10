MOHAMED AÏSSA VEUT RECENSER ET INVENTORIER LES LIEUX DE CULTE Une "pièce d'identité" pour chaque mosquée

Par Mohamed TOUATI -

Un arrêté signé par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, fixe comme objectif d'optimaliser leur gestion tout comme il vise à concrétiser leurs missions.

L'opération n'est pas qu'un simple comptage de minarets. La mosquée s'adapte à son siècle. Et c'est à une véritable opération de modernisation de sa gestion que la convie le secteur de tutelle. Si de prime abord et de manière schématique elle représente un espace sacré où s'accomplissent les cinq prières par tout bon musulman, l'ampleur de sa multiplication à travers le territoire national ces dernières années nécessite une prise en charge adaptée. Et ce n'est certainement pas terminé.

Les projets de construction de mosquées ne sont pas près de décroître. Leur financement est colossal. Sa traçabilité tout comme sa provenance impose un contrôle rigoureux eu égard aux conséquentes enveloppes financières qui leur sont dédiées. Tout cela pour enrichir un patrimoine cultuel et architectural très étoffé qui remonte au XIVe siècle qui correspond à l'an 790 de l'Hégire. L'arrêté qui vient d'être signé par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, qui fixe comme objectif d'optimaliser la gestion des mosquées tout comme il vise à concrétiser leurs missions tombe donc à point nommé. Un arrêté ministériel fixant la forme et le contenu du fichier national des mosquées, dans lequel seront recensés et inventoriés l'ensemble des mosquées à travers le territoire national, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO) indique une dépêche de l'Aps datée de jeudi. Ce fichier a pour but d'assurer une gestion «optimale» et un suivi en matière de concrétisation des missions des mosquées, ajoute la même source qui souligne que les services du ministère assurent la tenue du fichier national des mosquées. Quelle est leur mission? «Ils sont chargés d'établir une base de données centralisée des mosquées et de garantir sa conservation sur tous supports, de sécuriser la base de données relative au fichier national des mosquées et d'assurer l'actualisation périodique du fichier national des mosquées», précise le document. Ils seront chargés d'établir une véritable pièce d'identité pour chaque mosquée. Une fiche technique de la mosquée comprenant la dénomination, l'implantation, le classement, la capacité d'accueil, ainsi que le statut juridique et matériel de la mosquée et les dépendances de la mosquée y seront consignées. Ces dépendances comprennent toutes celles rattachées à la mosquée, à savoir l'encadrement en personnel de la mosquée. Il couvre les ressources humaines prévues pour encadrer l'activité de la mosquée, les biens mobiliers et immobiliers de la mosquée, les plans topographiques et de sécurité de la mosquée, les références relatives à la personne physique et/ou morale chargée de la construction et de l'équipement et d'autres données si nécessaires, ajoute le texte du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Le nerf de cette entreprise d'envergure, l'argent, n'est bien sûr pas oublié. Toutes les autorisations administratives relatives à la collecte des quêtes ainsi que les dons et legs au profit de la mosquée, sont portés au fichier national. Les directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilaya «sont habilités à ouvrir les mosquées de quartier pour l'accomplissement des cinq prières, en vertu d'une décision en coordination avec les services concernés» stipule par ailleurs l'arrêté signé par le ministre. Mohamed Aïssa n'a probablement pas fini de secouer le cocotier.