LA FRAUDE, UN PHÉNOMÈNE À LA PEAU DURE Saisie de pièces détachées usagées au port de Annaba

Par Wahida BAHRI -

Au moment où les importateurs indélicats persistent dans leurs actes frauduleux, les douanes algériennes continent de mener leur implacable lutte.

C'est le cas de le dire pour le port de Annaba où il ne se passe pas un jour sans que les éléments de ce corps paramilitaire ne mettent en échec les tentatives d'introduction frauduleuses de marchandises prohibées.

Dans ce sens, les éléments des douanes du port de Annaba, ont, à l'occasion du traitement d'une déclaration d'importation de pièces détachées neuves souscrite par un importateur, ont saisi la semaine écoulée, un important lot de pièces détachées usagées interdites à l'importation. Aux termes d'un communiqué de presse, dont nous détenons une copie, la marchandise d'origine chinoise a été importée de Dubaï, par un indélicat opérateur domicilié à Constantine. Le pot aux roses a été, selon le même document, découvert, lors de la visite physique de la marchandise, par les services des douanes, qui, passant au peigne fin le conteneur, sont parvenus à découvrir l'existence du lot de pièces détachées usagées, soigneusement dissimulé par un autre lot de pièces détachées neuves. Un moyen pour détourner le regard des contrôleurs des douanes. Les mesures d'usage ont été aussitôt entreprises à l'encontre de l'importateur, à savoir l'établissement d'un dossier contentieux, suivi d'une saisie systématique de la marchandise, estimée à

2 868 567,06 DA, assortie d'une amande de l'ordre de 11 474 268, 24 DA. Par ailleurs et dans le cadre des mêmes prérogatives, les mêmes éléments des douanes ont été confrontés à une situation similaire, a rapporté ledit document. Traitant une autre déclaration d'importation de pièces détachées neuves de Chine, souscrite par un autre importateur de Setif, les éléments des douanes du port de Annaba, ont, lors de la visite physique de la marchandise importée, découvert l'existence d'une quantité non déclarée de pièces détachées neuves. Estimée à 88 810,41 DA la marchandise a été de facto saisie, avec une amande de 177 620,82 DA, et un dossier de poursuites juridiques a été aussitôt établi à l'encontre de l'importateur. Il faut dire que le bimestre en cours a été d'un grand forcing pour les éléments des douanes du port de Annaba, qui, en moins de deux mois, ont mis en échec, plusieurs tentatives d'introduction frauduleuse de divers produits contrefaits et prohibés, destinés à être écoulés sur le marché national. Il faut dire que si l'atteinte à l'économie nationale continue de se faufiler dans la peau de la fraude, aussi dure soit cette peau, la vigilance des éléments des douanes algériennes, continue d'afficher leur détermination à lutter contre, en serrant de plus en plus l'étau, notamment au port de Annaba.