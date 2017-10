LE MINISTRE DES FINANCES RASSURE "Le dinar va bien!"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le dinar ne va pas connaître de dévaluation! C'est en tout cas ce que promet le ministre des Finances Abderrahmane Raouïa. «Le dinar va bien, au niveau de la Banque d'Algérie, on maintient notre monnaie nationale et c'est primordial (...) Je vous rassure, que le projet de loi de finances pour 2018 table en prévision, sur un maximum de 115 dinars pour un dollar, sur une prévision de trois ans, donc jusqu'en 2020», a indiqué, jeudi dernier, le grand argentier du pays. En réponse aux préoccupations des entrepreneurs sur la vigueur du dinar face aux devises, le ministre s'est, ainsi, exprimé lors de débats avec les entrepreneurs organisés dans le cadre de la 3ème édition de l'université d'été du Forum des chefs d'entreprise (FCE) et ce, lors d'un panel dédié à la finance islamique, les marchés des capitaux et la fiscalité. «La confiance y est, le gouvernement a confiance en les entreprises, et les entreprises doivent avoir confiance en le gouvernement. Nous travaillons ensemble pour le bien du pays», a déclaré le ministre. En marge de l'évènement, Abderrahmane Raouïa a déclaré à la presse que cette estimation sur laquelle se base la LF2018 donne aux opérateurs économiques une marge de manoeuvre en vue de faire leurs calculs au profit de leurs activités respectives, notamment celles de l'importation de matières premières, leur permettant ainsi de contribuer à la croissance de l'économie nationale. Une sortie du ministre des Finances qui vient conforter celle de son chef qui, lors de l'ouverture de la même université d'été, a balayé l'hypothèse d'une inflation incontrôlable pour 2018. «Nous allons connaître une petite croissance en 2018. Pour ce qui est de la pseudo inflation dont nos détracteurs parlent, je leur donne rendez-vous à la fin du 1er trimestre de l'année prochaine», avait déclaré Ahmed Ouyahia. Il faut dire que la chute des prix du baril de pétrole, chahuté par le marché parallèle et surtout victime de la rumeur qui entoure la décision du gouvernement de recourir au financement non conventionnel, fait craindre le pire au dinar. Surtout que ces deux dernières années, sa valeur a le moins que l'on puisse dire chuté! Mais voilà que le gouvernement rassure les Algériens en général et les créateurs de richesse en particulier sur ses capacités à maîtriser la monnaie du pays. Du suicide ou de l'anticipation? Wait and see...