LE PATRONAT ET L'UGTA ONT SIGNÉ UNE LETTRE DE SOUTIEN AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Le sens d'un message

Par Saïd BOUCETTA -

Le chef de l'état

Si l'Exécutif n'avait pas tissé ce lien politique avec ces partenaires, l'Algérie n'aurait jamais connu la sérénité qui la distingue, ces dernières années.

L'université d'été du FCE aura été un grand moment économique qui a permis aux Algériens de découvrir les forces et les faiblesses de leur pays. Cette manifestation, dont on n'attendait pas un impact aussi important au sein de l'opinion nationale, a été le théâtre du renouvellement du pacte de stabilité, clairement assumé par les acteurs politiques, économiques et sociaux. La lettre transmise par l'Ugta et l'ensemble des organisations patronales, publiques et privées, au président de la République, a élevé l'université d'été au rang de «congrès national» où l'ensemble de l'Algérie utile a manifesté son unité derrière le président de la République.

L'acte de soutien n'est pas anodin, lorsqu'on connaît les «frictions» qui traversent la communauté des hommes d'affaires. Ce serait révéler un secret de Polichinelle que d'évoquer les «incompatibilités d'humeur» entre le FCE et la Cgea. Les exemples de prises de bec par médias interposés entre ces deux organisations et plus largement dans les milieux d'affaires, sont trop nombreuses et illustrent, sinon une «jalousie» compréhensible, au mieux, une concurrence tout à fait admissible dans cet «univers». Ce qu'il faut donc retenir, c'est que ces différences se sont totalement effacées, lorsqu'il s'est agi de l'intérêt du pays et de sa stabilité. Ce rassemblement autour du chef de l'Etat donne tout son sens au pacte économique et social, signé par le gouvernement et ses partenaires et met en évidence, la nature même dudit pacte qui repose sur le programme présidentiel.

Mis en oeuvre à partir de 2014, quelques semaines, avant l'éclatement de la crise financière, le programme du chef de l'Etat n'a pas dévié d'un iota de ses objectifs, malgré l'état des finances du pays, qui s'érodait à vue d'oeil. L'insistance du président Bouteflika quant au maintien du cap, fixé au lendemain de sa réélection à la tête de l'Etat, trouve son explication dans la stabilité que connaît le pays. En effet, en remplissant sa part du pacte économique et social, le pouvoir politique a adressé un signal positif à la Centrale syndicale. Il faut savoir qu'en maintenant les niveaux des transferts sociaux, voire en les augmentant, sur les quatre dernières années, l'Exécutif a consolidé la confiance placée en lui par les travailleurs. Ces derniers n'ont pas eu à souffrir des effets de la crise et aucune destruction d'emploi en rapport avec les déficits financiers n'a été enregistrée à une large échelle. En un mot comme en mille, le pays a continué à fonctionner normalement au double plan social et économique, nonobstant quelques perturbations apparues dans le secteur du bâtiment, il y a quelque mois, et qui ont été prises en charge dans le cadre de la loi de finances 2018.

Le volontarisme de l'Etat dans le sens de la préservation du pacte signé avec ses partenaires aura été l'élément constitutif de la solidarité qui s'est exprimée, ce week-end à l'université d'été du FCE. Il faut dire que l'instant est grave, la voie du financement non conventionnel n'est pas de tout repos. Mais fondamentalement, cette démarche exprime la détermination de l'Exécutif à ne pas rompre le lien politique qui le lie aux patrons et aux travailleurs. Si le recours à l'emprunt intérieur permet le maintien des subventions et dynamise les investissements publics, c'est essentiellement pour donner aux partenaires du gouvernement les moyens de lutter pour sortir le pays de la crise. Il faut dire qu'un cycle de violence sociale consécutif à un recul des subventions et à l'explosion du chômage, conduira à une situation socio-économique ingérable et fera perdre au pays des années de développement humain.

La lettre adressée au président de la République par le syndicat majoritaire et l'ensemble des organisations patronale n'est, en réalité, rien d'autre qu'une réponse objective à des décisions courageuses et surtout avisées du chef de l'Etat, dont la vision a été au-delà du contexte strictement financier.

Le président Bouteflika s'est comporté en responsable politique conscient des enjeux et fidèle au pacte économique et social, lequel trouve, dans les conditions que traverse le pays, tout son sens. Il faut dire que si l'Exécutif n'avait pas tissé ce lien politique avec ces partenaires, l'Algérie n'aurait jamais connu la sérénité qui la distingue, ces dernières années.

Pour rappel, les signataires de ce pacte ont été le gouvernement, l'Ugta, la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), le Forum des chefs d'entreprises (FCE), l'Union nationale des entrepreneurs publics (Unep), la Confédération nationale du patronat algérien (Cnpa), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (Cipa), la Confédération algérienne du patronat (CAP), I'Union nationale des Investisseurs (UNI), la Confédération générale du patronat-Btph (CGP-Btph) et l'Assemblée générale des entrepreneurs algériens (Agea).