ENTRÉE EN PRODUCTION DU PREMIER LAMINOIR DU COMPLEXE DE BELLARA L'Algérie bientôt autosuffisante en produits sidérurgiques

Par Massiva ZEHRAOUI -

Rentabiliser le complexe au maximum

Le ministre de l'Industrie et des Mines a indiqué que cette autosuffisance concernera particulièrement le rond à béton.

Le complexe de Bellara, à Jijel,contribuera à l'avenir à renforcer davantage les exportations hors hydrocarbures. Chose qui ne relève pas de l'irréalisable, sachant que l'Algérie sera autosuffisante en matière de produits sidérurgiques au plus tard en 2020. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, l'a confirmé jeudi, lors d'une visite d'inspection dans cette wilaya. «Ce projet, comprenant plusieurs unités de production, sera entièrement achevé d'ici à 18 mois et contribuera à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques», a-t-il déclaré en qualifiant ce complexe de très moderne. Il a fait savoir que cette autosuffisance concernera particulièrement le rond à béton, «tous les besoins du pays en matière de rond à béton seront couverts d'ici une année ou deux». Le ministre a rappelé à ce titre que l'Algérie a lancé plusieurs investissements dans ce sens. L'accent a été mis par le responsable sur la volonté de l'Etat, à travers ce grand projet de passer en premier lieu, de l'importation et la satisfaction des besoins en la matière, pour viser par la suite l'exportation. C'est d'ailleurs pourquoi Youcef Yousfi a insisté sur «la nécessité de rentabiliser au maximum ce complexe». Il a de ce fait, encouragé les responsables du domaine à effectuer des études de marché à l'international afin de commercialiser ce produit industriel, compétitif sur le plan de la qualité et du coût, à l'étranger. Afin de contribuer à l'affermissement du volume des exportations hors hydrocarbures, le responsable du secteur mentionnera notamment le ciment, qu'il considère être le premier produit industriel devant optimiser ce volume. En effet, ce produit devra franchir l'étape de l'exportation d'ici 2019-2020. «Il constituera l'élément principal favorisant l'exportation hors hydrocarbures avec un volume de 15 millions de tonnes à exporter annuellement», a-t-il souligné en rappelant l'importance des investissements consentis par l'Etat dans le domaine de la production du ciment. Par ailleurs, Youcef Yousfi s'est également rendu au port de Djen Djen qui a bénéficié d'une liaison par voie ferrée sur un linéaire de 48, 6 km vers le complexe de Bellara, où il a donné des instructions pour se préparer à la phase d'exportation envisagée dans le cadre du plan de promotion du complexe sidérurgique. Celui-ci, dans une première étape assurera une production de 2 millions de tonnes, dont 1,5 million de rond à béton et 700 000 de fil machine, selon les explications fournies sur place par les responsables concernés qui ont affirmé que tous les raccordements nécessaires au fonctionnement de cette usine (électricité, eau, entre autres) ont été réalisés. Il faut rappeler que l'entrée en activité de ce complexe redonnera un nouveau souffle à l'industrie sidérurgique algérienne. Appelé à métamorphoser l'économie de la région, ce complexe géant assurera l'autosuffisance en produits sidérurgiques du pays dont la facture d'importation en 2011, s'élevait à 10 milliards de dollars. Ce complexe fournira divers types de fer destinés au bâtiment et travaux publics ainsi que l'acier plat de l'industrie du chemin de fer et accompagnera l'évolution de la construction nationale d'automobiles et de navires projetée dans le plan quinquennal du gouvernement. Par ailleurs, il participera à absorber le chômage en générant quelque 3 000 emplois permanents, outre les 1 500 autres indirects.