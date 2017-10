11E SIOL ALGER 2017 Une enseigne qui s'impose

Le Centre international des Conférences, se mettra du 2 au 4 novembre prochain à l'heure de l'optique et de la lunetterie. C'est lui qui abritera cette année la 11é édition du Salon international de l'optique et de la lunetterie «Siol» organisé annuellement par l'Agence de communication spécialisée dans l'événementiel, RH.International Communication, ce salon rassemble autour de ses objectifs de plus en plus d'exposants, fabricants de verres, distributeurs, représentants de marques, grossistes et importateurs des diverses branches de l'optique. Non seulement, mais aussi accueille les professionnels et praticiens de la santé. Un carrefour qui construit sa marque en vue d'exposer ses ambitions qui sont de devenir le leader de l'optique et de la lunetterie en Algérie. Cette année, Ce salon est aussi,selon ses organisateurs, celui d'une communication sur le programme de l'investissement le Siol, travaille dans le sens d'une proximité avec les entreprises ou institutions qui exercent dans le cadre de cette filière, en intégrant toutes les nouvelles générations de créateurs, et notamment «en s'adaptant aux évolutions des marchés, en proposant une plateforme de business efficace et une qualité d'accueil constante pour optimiser l'investissement des exposants et des visiteurs». C'est dire que cette nouvelle édition offrira une nouvelle expérience génératrice de solutions innovantes. Ses choix stratégiques et pertinents qui se façonnent d'année en année se font imposer sur le marché national avec une participation de plus en plus importante d'exposants. Enfin, les organisateurs annoncent que cette année encore les montures et équipements pour enfants auront leur espace et ce à l'instar des salons précédents. Tout comme une exposition d' une large gamme de lentilles de contact et des instruments d'optique et accessoires. Des conférences sont programmées en marge du salon - où seront débattus plusieurs thèmes scientifiques, relations avec les différents intervenants c'est dire que le Siol, se veut, selon ses organisateurs, le précurseur jusqu'au bout des branches de l'optique et de la lunetterie.