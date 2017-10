IL PRÉSENTERA UN PROGRAMME NATIONAL Le RND affûte ses armes

Par Mohamed BOUFATAH -

«Les futurs élus locaux seront appuyés par le parti au niveau des instances nationales de l' Etat...»

Le RND a peaufiné son programme pour les élections locales du 23 novembre prochain. Ce parti «présentera un programme national pour les élections locales du 23 novembre prochain» est-il annoncé dans son communiqué. «Ce programme s'articule autour de la promotion du développement local, de la participation à la décentralisation et de la mise en oeuvre d'une gouvernance démocratique et consensuelle des assemblées locales», peut-on lire également. Le programme de campagne sera de dimension nationale car «les candidats du Rassemblement sont présentés par un parti à dimension nationale, qui occupe déjà une place importante au sein du gouvernement et au Parlement», estime-t-on. «Les futurs élus locaux seront appuyés par le parti au niveau des instances nationales de l' Etat, et seront à leur tour, porteurs de message et de la vision du RND au service de l' Algérie», est-il appuyé. «Chaque liste du RND pour les élections aux APC et aux APW,présentera aux électeurs ses propres propositions pour le développement et pour l'amélioration du service public dans la commune ou la wilaya concernée», indique-t-on. «Ces propositions seront le fruit d'une écoute quotidienne de la population», a-t-on ajouté. Par ailleurs, il met en avant la décentralisation de l'opération de confection des listes: «Les candidats ont été choisis par les instances locales du parti, et cela garantit leur proximité avec la population locale», est-il relevé. Ce parti a mis en exergue l'ouverture de ses listes aux candidats «jeunes», qui ont aussi dans leur grande majorité «un niveau de formation élevé», dont des milliers de diplômés universitaires. De plus, poursuit-on, «beaucoup de candidats ont déjà une expérience de représentation au sein des assemblées élues locales et parfois même au Parlement». Un grand nombre d'entre eux dispose également d'«une expérience de gestion dans différentes administrations et entreprises. Le RND sera présent dans les 48 wilayas et au niveau de 1528 communes du pays lors des élections locales. Ainsi, la formation de Ahmed Ouyahia, sera absente dans 13 communes, dont la majorité en Kabylie. A rappeler que le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, participera à la campagne électorale pour les élections locales en faveur de sa formation. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, consacrera trois week-ends à son parti. Il animera au moins 12 meetings à travers quelques wilayas du pays, indique-t-on. Le RND qui contrôlait plus de 400 Assemblées communales (APC) et 12 Assemblées de wilaya(APW) en faveur du double scrutin de 2012, compte rééditer l'exploit des législatives lors des élections locales prochaines. Fort de sa nette progression lors des dernières élections législatives (100 sièges contre 62 en 2012), le RND cherche à confirmer cette performance, en confiant l'élaboration des listes de candidatures aux coordinateurs de wilayas. La bataille va être rude, notamment avec le FLN, malgré les turbulences incessantes. Le RND cherche à consolider sa position au sein des collectivités locales car la bataille des APC déterminera la campagne pour la présidentielle d'avril 2019. Le RND qui ne veut pas louper cet important rendez-vous, met en avant la carte du retour de son secrétaire général à la tête du gouvernement. Le RND qui contrôle actuellement plus de 400 APC et 12 APW, compte rééditer le score des législatives lors des élections locales.