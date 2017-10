UN CENTRE DE TOXICOLOGIE POUR L'EST DU PAYS Un acquis de taille pour le CHU de Annaba

Par Wahida BAHRI -

Inauguré mercredi dernier par la directrice nationale du centre spécialisé de la toxicologie, ce nouvel acquis pour le Centre hospitalo-universitaire de Annaba, renseigne sur la dynamique d'une gestion dont la portée vise le rapprochement des soins des malades, et par conséquence une prise en charge médicale plus rapide.

Cette infrastructure hospitalière vient prêter main forte à une large frange de patients, contraints pour la plupart de s'orienter vers la capitale. Aussi, cette infrastructure hospitalière première du genre à l'est de l'Algérie, vient renforcer les acquis de la santé dans la wilaya de Annaba, à l'image du CAC (Centre anticancéreux). Ce centre spécialisé sera géré par un staff médical, composé de quatre médecins spécialisés en toxicologie, à leur tête le professeur Djaâfer. Pour répondre aux besoins d'une prise en charge adéquate des malades, le centre a été doté d'un équipement de pointe de haute technologie, chromatographie - spectrophométrie et automate pour dosage, entre autres.

Ce qui permettra de prodiguer des soins très poussés. Ces équipements de pointe devront faire de ce centre régional spécialisé en toxicologie, une référence en matière de lutte contre toutes formes de toxicologie, alimentaire, bactérienne, monoxyde de carbone, tous types de drogues et les détergents entre autres produits, pouvant provoquer des intoxications. Aussi, ce centre, premier du genre, devra à travers le développement des analyses de toxicologie en tant que science, contribuer et diminuer la souffrance des malades à travers tout l'Est algérien.