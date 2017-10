DERNIÈRE SEMAINE DE PRÉPARATIFS AVANT LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE Les partis mobilisent leurs "bataillons"

Par Nadia BENAKLI -

Le jour J approche à grands pas

Les partis vont déployer des moyens logistiques et matériels énormes pour renforcer leur réservoir électoral durant cette échéance.

Sept jours pour tout finaliser. Les partis politiques doivent mettre en place toute leur artillerie et mobiliser leurs troupes au courant de cette semaine. Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections du 23 novembre prochain, prévue le 29 du mois en cours, soit le dimanche prochain, bouscule les états-majors des partis. Ces derniers vont courir plusieurs lièvres à la fois pour être au rendez-vous. Réunions, instructions, rencontre des candidats, les partis exploitent tous les moyens pour se mettre en ordre de bataille. Nombreux d'entre eux vont se consacrer ces jours-ci à mettre les dernières retouches à leur programme électoral.

C'est le cas du parti majoritaire qui n'a pas encore fixé son agenda. «Le secrétaire général du FLN réunira son bureau politique mais n'a pas encore arrêté son programme de sortie», a affirmé un membre du bureau politique. Ould Abbès multiplie ses réunions de concertation autour du programme électoral et des sorties sur le terrain. Le FLN a déjà donné ses instructions aux candidats qui conduiront ses listes aux prochaines élections lors d'une rencontre qu'il a tenue en marge de la conférence de presse qu'il a animée lundi dernier au Centre international des conférences (CIC). Le parti RND semble avoir réglé ses affaires comme du papier à musique.

Son secrétaire général a déjà annoncé son programme de visite sur le terrain durant la campagne électorale. «Nous sommes en train de coordonner les actions entre la direction et les différentes structures du parti pour assurer un bon déroulement», a affirmé une source du parti. Pour transmettre ses instructions à tous les candidats, le Parti des travailleurs a tenu hier, une rencontre avec les représentants des listes, à Zéralda, qui a été consacrée à l'événement. Le Mouvement de la société pour la paix intensifie ses rencontres. Le MSP a tenu une série de séminaires au niveau de toutes les wilayas pour être en contact avec les militants et les candidats. «C'est la direction qui descend sur le terrain pour aller à la rencontre des militants et des candidats», a affirmé le président de l'instance nationale des élections, Abderahmane Ben Ferhat.

Contacté par nos soins, ce vice-président a fait savoir que le président du parti, Abdelmadjid Menasra, a tenu vendredi à Alger une rencontre avec les candidats. Selon lui, une rencontre du bureau national du MSP est prévue cette semaine pour arrêter le programme final de la campagne. «Nous n'avons pas encore tranché d'où nous allions donner le coup d'envoi de la campagne», a-t-il affirmé tout en précisant que le choix sera porté sur le Sud. L'instance nationale des élections qu'il préside va également se réunir mardi prochain pour faire le point d'évaluation de l'opération.

Le Front El-Moustakbel va également se réunir cette semaine pour peaufiner sa stratégie électorale. «Nous avons plusieurs réunions du bureau au courant de cette semaine», a affirmé Hadj Belghouti du parti considéré. Les autres partis ne sont pas en reste. Le Front de la justice et du développement (FJD) a prévu des rencontres pour fixer son agenda électoral. Qu'ils soient petits ou grands, anciens ou nouveaux, les partis vont déployer des moyens logistiques et matériels énormes pour renforcer leur réservoir électoral durant cette échéance. Devant le nombre important de formations politiques qui prendront part à la course électorale, la compétition s'annonce d'ores et déja rude. Ce n'est pas tout. Avec la conjoncture économique marquée par la crise financière et le recul des réserves de changes de l'Algérie et les dispositions prises par le gouvernement, il serait difficile pour les partis de convaincre les citoyens d'aller voter.

Les augmentations prévues par la loi de finances 2018 et l'inflation qui menace le pouvoir d'achat vont davantage élargir le fossé entre les Algériens et la chose politique. Les partis doivent, eux-mêmes prouver, à travers leur programme, la capacité de créer de la richesse et de relancer le développement local. Seuls des projets concrets pourront capter l'intérêt des citoyens. Les partis seront-ils en mesure de relever ce défi? Attendons pour voir!