L'Ambassade de France félicite la presse algérienne

Alors que l'Algérie célèbre le 22 octobre la Journée nationale de la presse, l'ambassade de France souhaite adresser à l'ensemble des médias algériens un message de félicitations. En cette période importante de commémoration pour l'Algérie, nous tenons à manifester le plus grand respect pour le rôle important que les journalistes ont joué dans l'histoire de l'Algérie. Nous tenons à saluer le courage de ceux qui ont lutté pour la liberté d'informer, souvent au péril de leur vie.Nous tenons à marquer notre attachement à la liberté de l'information et former le souhait que les médias algériens poursuivent leur importante mission, dans l'esprit de pluralisme qui est le leur.Le Service de presse de l'ambassade de France tient particulièrement à remercier l'ensemble des équipes des rédactions pour l'esprit chaleureux et constructif dans lequel nous coopérons quotidiennement, afin d'informer le public sur les activités variées qui ponctuent la relation d'amitié entre l'Algérie et la France. Nous continuerons de vous lire, de vous regarder et de vous écouter chaque jour pour mieux comprendre l'Algérie. Nous vous remercions aussi pour cela.» L'équipe du service de presse et de communication de l'ambassade de France en Algérie