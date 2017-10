ALORS QUE LE DÉFICIT COMMERCIAL EST EN BAISSE Les exportations augmentent de18%

Par Abdelkrim AMARNI -

Un recul de la baisse du déficit qui se chiffre à 8,14 milliards de dollars.

Les exportations algériennes ont nettement augmenté à 25,79 milliards de dollars (mds/usd) sur les neuf premiers mois de l'année en cours contre 21,82 mds/usd sur la même période de 2016 (+18,2%), en hausse de 3,97 mds/usd, selon les données du Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis) cité par l'APS.

Le déficit commercial lors de la période citée, a ainsi reculé à 8,14 mds/usd contre un déficit de 13,11 mds/usd sur la même période de 2016, soit une baisse de 4,97 mds/usd, soit un recul du déficit de 37,94%, selon les chiffres des douanes citées par l'APS.

Les importations ont connu une légère baisse en s'établissant à 33,92 mds/usd contre 34,93 mds/usd (-2,9%), en baisse de 1,01 mds/usd, précise la même source qui ajoute que le taux de couverture des importations par les exportations, est passé à 76% contre 62% à la même période de 2016.

Les hydrocarbures continuent de représenter l'essentiel des ventes à l'étranger (94,66% du volume global des exportations), en s'établissant à 24,41 mds/usd contre 20,52 sur la même période de 2016, soit une hausse de 3,89 mds usd correspondant à une augmentation de près de 19%.

Demeurant toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à 1,38 mds/usd, soit une faible hausse de 5,76% par rapport à la même période 2016. Celles-ci sont composées essentiellement de demi-produits avec 973 millions/usd (contre 982 millions/usd) et de biens alimentaires avec 277 millions/usd (208). Pour ce qui est des importations, des baisses ont été constatées pour les biens d'équipements industriels avec 10,45 mds/usd (11,54) soit -9,51%, les demi-produits à 7,96 mds/usd (8,63) équivalant à -7,7%, et les produits bruts à 1,07 mds/usd (1,18) égalant -9,07%.

Par contre, les importations ont augmenté pour les produits alimentaires qui se sont chiffrées à 6,5 mds/usd (6,1) soit +6,4%, les produits énergétiques et lubrifiants ont atteint 1,15 mds/usd (904) avec une hausse de +27,65%, les biens d'équipement agricoles à 474 millions/usd (359) (+32,03%), et les biens de consommation non alimentaires à 6,3 mds/usd (6,2) pour une augmentation de +1,7%).

En termes de mode de financement des importations, sur les 33,92 mds/usd des biens importés durant les neuf premiers mois de 2017, un montant global de 20,68 mds/usd a été payé par cash pour un total de 60,95% des importations globales.

Les lignes de crédit ont financé les importations pour un montant de 12,01 mds/usd (35,42% du total, tandis que les comptes en devises propres ont été utilisés pour des importations de 7 millions/usd (0,02%).

Le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement à près de 1,2 mds/usd (3,6% des importations).