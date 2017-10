Des journalistes honorés à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

La Journée nationale de la presse a été célébrée hier à Bouira à l'instar des autres wilayas du pays. Au programme, une visite prolongée au siège de la radio locale où le wali, accompagné des membres de la commission de sécurité et du P/APW de Bouira, ont rendu un hommage aux professionnels de l'information et où la lettre adressée par le président de la République a été lue. Le deuxième point retenu au programme a été une rencontre exclusive aux représentants des quotidiens nationaux qui ont toute la latitude de soulever les difficultés rencontrées dans l'exercice du dur métier. Ainsi une partie des correspondants et journalistes ont posé le problème récurrent du logement. Cette doléance a été soulevée avec les trois walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya. Dans ses réponses le wali a invité la presse à jouer pleinement son rôle de partenaire incontournable dans l'effort pour développer la wilaya et le pays. L'appel à la mise en place d'une autorité régulatrice pour la presse écrite s'inscrit dans la perspective d'une presse plus crédible, plus réaliste et surtout objective servant les intérêts suprêmes du pays avant ceux des personnes. La nécessité d'organiser des cycles de formation aux correspondants est l'autre demande formulée lors de cette rencontre qui, selon le wali, doit devenir une tradition mensuelle.

Le président de l'APW de son côté a retenu les mêmes engagements envers les journalistes et correspondants de la wilaya qui sont en définitive les «yeux et les oreilles» de l'administration, mais aussi les porte-voix du citoyen. Après plus de deux heures d'un échange d'idées, les correspondants ont reçu des stylos, leur outil de travail. Avant cela, la direction de la sûreté de wilaya a honoré quatre journalistes, concrétisation d'une tradition instaurée depuis quelques années par le chef de l'institution républicaine de sécurité.