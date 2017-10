SONELGAZ DE BOUIRA 988 millions de dinars de créances

Par Abdenour MERZOUK -

Dans un communiqué transmis aux rédactions des quotidiens nationaux, la direction de la SDC de Bouira lance un appel aux abonnés. Les créances ont atteint un seuil important et sont de l'ordre de 988 millions de dinars algériens. 64% de ces dettes, soit 458 millions de dinars, sont détenus par les particuliers. Ces impayés freinent considérablement l'effort consenti pour assurer une prestation aux normes vis-à-vis de ses clients. Le fournisseur énergétique qui se veut d'abord une entreprise citoyenne a mis en place plusieurs procédés et formules pour ses usagers qui ont la possibilité d'honorer leurs factures auprès des agences, des bureaux de poste et par paiement électronique. Evitant de recourir aux coupures automatiques telles que le stipule et le permet la réglementation, la SDC de Bouira tente de convaincre ses clients et les invite à respecter les clauses contractuelles qui lient les deux partenaires: fournisseur et consommateurs.