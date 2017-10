Béjaïa aura sa Maison de la presse

Par Arezki SLIMANI -

Les journalistes et correspondants de presse de la wilaya de Béjaïa pourront bientôt jouir d'une Maison de la presse à l'instar de leurs camarades à Tizi Ouzou. La structure choisie est en voie d'aménagement au centre de la ville de Béjaïa.

Les journalistes et les correspondants de presse auront leur Maison de la presse. L'annonce a été faite hier par le premier magistrat de la wilaya en marge de la célébration de la Journée nationale de la presse.

Interrogé par le journaliste de L'Expression en sa qualité de représentant de l'Association des journalistes et correspondants de Béjaïa, le wali de Béjaïa a, tout en rendant hommage à la corporation locale pour son apport au développement, indiqué qu' «un choix de lieu a été effectué il y a une quinzaine de jours» et que «la municipalité a été instruite pour prendre en charge l'aménagement d'un ancien local des scouts, situé au boulevard Amirouche pour en faire une Maison de la presse pour la corporation».

Ce lieu, qui sera équipé totalement aux frais de l'Etat, sera géré par les représentants de la corporation. Libre à eux de s'entendre sur la manière.

Une bonne nouvelle notamment pour de nombreux correspondants de la presse écrite et audiovisuelle, qui, souvent, accomplissent leur tâche dans des conditions pénibles, n'éprouveront plus de gêne.

C'est la principale information à retenir en marge des activités liées à la célébration de la Journée nationale de la presse. Un grand hommage a été rendu par l'ensemble des participants à la presse locale pour son apport en matière d'information et de sensibilisation à tous les niveaux.

Comme il a été dit dans le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'exécutif a appelé la corporation à travailler pour le développement local et par ricochet à dépasser la crise que traverse le pays. Le P/APW de Béjaïa a quant à lui demandé aux journalistes d'éviter de trop verser dans le sensationnel. Au niveau du siège de la radio Soummam, les journalistes et leurs invités ont eu droit à un cours d'histoire sur le combat de la presse durant la guerre de Libération nationale. «C'est un grand acquis pour la presse de la wilaya de Béjaïa, qui a beaucoup souffert faute d'un lieu de rencontre et d'échange d'informations.

Pour moi une Maison de la presse est un lieu de briefing qui n'a de valeur que celui de barrer la route à la rumeur qui, souvent, a été l'origine de la désinformation», commentait hier le journaliste de la radio Soummam, Arezki Seddaoui, qui garde espoir de voir ce projet se concrétiser dans les plus brefs délais car il y va de l'intérêt notamment de nombreux correspondants, dont les rédactions ne disposent pas de bureaux à Béjaïa.

A midi, les journalistes et correspondants ont été conviés à un déjeuner offert par la wilaya au niveau de la Résidence des hôtes. Là aussi, il a été question du rôle de la presse et des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission.

Par ailleurs, dans l'après-midi la sûreté de la wilaya de Béjaïa, a, elle aussi, convié les journalistes pour une cérémonie de célébration en son siège.

Les rapports entre les services de sécurité et la presse ont été au menu des échanges entre les responsables de sûreté et les journalistes lors d'une collation ponctuée par la remise de distinctions à certains confrères, alors que planait dans l'air la satisfaction due à l'attribution d'un siège pour la Maison de la pesse tant attendue par les journalistes, et correspondants de la wilaya de Béjaïa.