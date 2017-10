A JIJEL ET BATNA Deux terroristes abattus et deux autres capturés

Par Brahim TAKHEROUBT -

Mission accomplie pour l'anp

Lors de ces opérations de ratissage à Jijel, l'armée a découvert un camp de terroristes, où se trouvaient quatre femmes et un nourrisson.

L'offensive de l'armée et la bonne communication ont donné d'extraordinaires résultats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, à Batna et à Jijel, deux terroristes ont été capturés en une journée. A Jijel deux terroristes ont été abattus et deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov saisis lors d'une embuscade opérée par l'armée à El-Aouana, a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. L'embuscade a eu lieu près de la commune de Selma Ben Ziada. Lors de ces opérations de ratissage à Jijel, l'armée a découvert un camp de terroristes, où se trouvaient quatre femmes et un nourrisson. Ce n'est pas la première fois que l'armée réalise une pareille prise dans les maquis de Jijel. On cite notamment les cas de B. Abdelhakim allias Abou Dajana qui a pris le chemin des maquis en 1992 et s'est rendu aux services de sécurité. Il y a aussi le cas de K.Yazid ayant rejoint les groupes terroristes en 1993. Ce dernier dont l'épouse et ses cinq enfants avaient décidé de rejoindre la société civile et de bénéficier des procédures portant sur la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale. En juin dernier, le MDN avait annoncé la reddition, toujours dans la wilaya de Jijel, de la dénommée G. Noura, épouse du terroriste Gh. Mohamed alias Abou Yasser qui s'était rendue. Cette dernière était accompagnée de ses trois enfants, âgés de 17 ans, 14 ans et 5 ans. En juillet 2015, un terroriste dénommé Boutaoui Bouzid alias El Hilali, accompagné de trois femmes, s'est rendu aux forces de l'ANP dans la même région de Jijel. Par ailleurs durant la même journée d'hier, l'armée a abattu à Batna. un terroriste Cette opération de qualité, toujours en cours, survient après celle menée dans la matinée du même jour, permettant la capture d'un autre dangereux terroriste en possession d'un pistolet automatique de type Kalachnikov. L'opération a été menée à Arris, dans la wilaya de Batna, comme l'a indiqué le communiqué du MDN. Le terroriste arrêté lors de cette opération répondait au nom de Kh. Chafaï, dit Abou El Khatab et avait rallié les groupes terroristes en 1998. ce dangereux criminel dirigeait depuis plusieurs années katibet Essouafa qui active principalement sur l'axe Tébessa, Khenchela et Batna. Katibet Essouafa, dirigée par ´´Abou El-Khettab´´, était spécialisée dans le recrutement de terroristes et leur envoi dans des pays étrangers, tel l'Irak.