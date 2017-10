ENVOYÉ PERSONNEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU POUR LE SAHARA OCCIDENTAL Le président Bouteflika reçoit Horst Kohler

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier à Alger l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui effectue sa première tournée dans la région. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Rappelons que Horst Kohler est la troisième personnalité que le président de la République a reçu, ces derniers jours après le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi,actuellement membre du Groupe des Sages de l`Union africaine et membre du Comité des sages (Global elders) institué par feu Nelson Mandela.