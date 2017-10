ZONE INDUSTRIELLE L'électricité et la voirie entravent les projets

Par Abdenour MERZOUK -

Deux méga-hangars importés du Canada, spécifiques à l'industrie aéronautique et jusque-là réservés aux avions, ont coûté pas moins de 120 MDA au groupe privé.

L'amenée d'électricité, le gaz, l'eau et la voirie sont les éléments qui risquent de retarder l'ensemble des projets industriels domiciliés dans la nouvelle zone industrielle de Sidi Khaled. C'est particulièrement ce qui était constaté sur le projet de la société «Magpahrarm laboratoires». Le projet qui s'étale sur 18.086 m² risque de tarder à entrer en exploitation malgré l'avancée considérable dans la réalisation de ses structures. Prévue pour juin 2018, cette unité de production de quatre formes de produits envisage de recruter directement 500 personnes.

Pour le volet main-d'oeuvre qualifiée, les responsables envisagent au long terme à former le personnel auprès des instituts de la formation professionnelle. C'est entre autres une des mesures proposées par les pouvoirs publics dans le cadre de l'assistance et l'accompagnement aux institutions privées industrielles. L'entreprise partenaire directe de Biopharm a consenti un effort financier consistant. Les deux méga-hangars importés du Canada, spécifiques à l'industrie aéronautique et jusque-là réservés aux avions, ont coûté pas moins de 120 MDA au groupe privé. L'autre grand projet visité est l'unité de production des peintures, colle et enduits du groupe Pigma color. Cette unité réalisée à 100% n'est en fait que l'extension de l'unité de production déjà opérationnelle dans la zone d'activité de Taghzout, daïra de Haïzer. L'usine réalisée dans l'ancienne zone ne peut entrer en fonction en raison de la voirie qui risque de détériorer la matière première avant son arrivée sur place. Un groupe chinois qui alimente la Grande mosquée d'Alger en menuiserie a invité les autorités à visiter leur unité. C'est aussi le cas d'un investisseur italien installé depuis 2008, mais qui n'a à ce jour pas commencé la production pour une multitude de problèmes. Le wali a été destinataire d'un dossier remis par l'investisseur étranger. Dans un point de presse et pour évaluer la visite, le wali Limani Mustapha reconnaîtra que le problème de l'aménagement de cette zone freine l'essor de l'industrie localement, mais aussi à un niveau national. Il dira: «Nous allons dans les jours à venir convier l'ensemble des investisseurs, mais aussi les promoteurs pour inventorier et solutionner ces entraves.

Les deux projets qu'on a visités offrent l'opportunité de recruter au moins 650 personnes, pour cela il est impératif de les accompagner.» Il faut rappeler que le projet d'aménagement de cette zone est touché par le gel édicté par la crise qui frappe le monde. «Nous essayerons de trouver des formules pour un dégel partiel et en partenariat avec les investisseurs. Il y va de l'intérêt des deux parties» nous dira le wali.