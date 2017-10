38 TONNES DE KIF SAISIES EN 8 MOIS À NOS FRONTIÈRES Le Maroc "attaque"à l'Ouest

Par Mohamed TOUATI -

Les cadeaux empoisonnés de notre ami le roi continuent d'inonder «généreusement» le territoire national. Une «guerre qui ne dit pas son nom» qui a pour dessein diabolique la déstabilisation de l'Algérie. Son «arme fatale»: la résine de cannabis. Une arme redoutable qui l'a élevé au rang de premier producteur de cannabis de la planète...dont une bonne partie nous est destinée. Plus de 38 tonnes ont été saisies en l'espace de huit mois. Près de 81% de ces quantités ont été saisies à l'ouest du pays entre le mois de janvier et le mois d'août 2017. «Plus de 38 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie, dont 80,62% à l'ouest du pays», indique un bilan rendu public hier par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Onldt). Des chiffres qui se basent sur les rapports des trois services (Gendarmerie, Dgsn et Douanes) qui mènent une lutte implacable contre ce fléau. L'interception de plus des 4/5 des quantités saisies se situant à l'Ouest indique que cette partie du pays est particulièrement ciblée. Elle s'explique par sa proximité avec la frontière marocaine. Le reste du territoire national n'a pas non plus été épargné. 16,6% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région sud. 1,05% dans la région centre et1,60% dans l'est du pays qui semblent moins touchées par ce fléau. La chasse sans répit que mènent conjointement les services de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale et des Douanes contre les narcotrafiquants a permis de réduire de plus de moitié l'intensité de ce type de «business» même si cela ne donne pas toutefois l'impression de les décourager. La quantité de résine de cannabis saisie durant les huit premiers mois de 2017 comparativement à la même période en 2016 a enregistré une baisse de 51,83%. En raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières. «La quantité de cocaïne saisie a également enregistré une très forte baisse de 92,56%, passant de 53.084,6 grammes durant les huit premiers mois de 2016 à 3951,4 grammes à la même période de 2017», souligne le document de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Des résultats encourageants certes, mais qui demandent à redoubler de vigilance. Le Maroc qui occupe la première place des pays producteurs de cannabis a, en effet, décidé d'augmenter la cadence «La production de haschisch est en sensible hausse d'année en année au Maroc, le plus grand fournisseur de résine de cannabis dans le monde», avait prévenu l'Office des Nations unies sur la drogue et le crime (Onudc) dans son rapport annuel de 2015. L'Algérie serait au bord de l'overdose n'était-ce les coups décisifs assénés à ce terrible fléau. Des narco-bombes capables de produire des effets dévastateurs de masse sur les populations de la région. «Le fléau des stupéfiants qui cible les peuples de la région maghrébine et du Sahel africain, s'avère plus dangereux que par le passé...à cause de l'alliance des barons du trafic de drogue produite dans le Royaume du Maroc avec les groupes terroristes», avait affirmé le spécialiste des affaires de sécurité, Omar Benjana, à l'occasion d'une conférence qu'il avait animée en juillet 2013. Les forces de sécurité et les détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) chargés de la sécurisation des frontières et de la lutte contre le narcotrafic traquent sans relâche ces criminels en puissance. 25735 individus dont 134 étrangers ont été interpellés pour des affaires liées au trafic de drogue entre le mois de janvier et le mois d'août. Un nombre qui est en hausse de 4,64% comparativement à la même période de l'année dernière. «Parmi ces individus impliqués, 5236 sont des trafiquants de résine de cannabis et 2959 sont des trafiquants de substances psychotropes», précise le rapport de l'Onldt. Des statistiques qui attestent de l'efficacité incontestée des services chargés de les mettre hors d'état de nuire. Ils indiquent surtout que le trafic de drogue ne manque pas de bras.