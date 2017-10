ORAN 15 ans de prison pour les narcotrafiquants

Par Wahib AïT OUAKLI -

Des peines de 15 ans et de 2 ans de prison ferme ont été prononcées hier par le tribunal criminel d'Oran à l'encontre de deux individus impliqués dans une affaire de trafic de quatre tonnes de résine de cannabis. Les faits liés à cette affaire, qui revient après un pourvoi en cassation introduit par les deux accusés, remontent au 20 mars 2009, lorsque la brigade des gardes-frontières de la wilaya de Béchar, agissant sur informations faisant état de l'acheminement à partir du Maroc d'une grosse quantité de résine de cannabis, ont tenté d'intercepter trois véhicules tout- terrain, au niveau de Djebel Berhil, commune de Tabalbala.Cependant, les occupants des trois véhicules, à la vue des éléments des services de sécurité, ont pris la fuite mais un des véhicules s'est renversé et ses occupants ont réussi à prendre la fuite. Un ratissage a été immédiatement effectué et s'est soldé par l'arrestation d'un suspect et la saisie de quatre tonnes de résine de cannabis dont une partie a été retrouvée à l'intérieur du véhicule renversé et l'autre abandonnée sur place. Lors de l'enquête, le suspect arrêté a révélé les tenants et aboutissants de cette affaire, donnant des précisions sur l'acheminement de la drogue et les personnes, au nombre de six impliquées dans cette affaire. Deux autres suspects ont été également identifiés lors de l'enquête et activement recherchés. L'un d'eux a été arrêté et déjà jugé par le tribunal de Abadla (Béchar), mais le second (T.D.) était toujours en fuite avant de se rendre aux services de sécurité.Accusés de détention de stupéfiants en vue de la revente, de transport, de constitution de bande criminelle organisée et de faux et usage de faux, le représentant du ministère public a requis la peine maximale, à savoir la perpétuité à l'encontre des deux accusés. Après les délibérations, le premier accusé (T.D.) a écopé de 15 ans de prison ferme et le second (R.S.) de deux ans de prison ferme. Seule la charge de faux et usage de faux a été retenue contre le second accusé qui, selon le tribunal, avait falsifié un permis de conduire utilisé dans cette affaire. La charge de trafic de drogue n'a pas été retenue contre lui, car au moment des faits, l'accusé se trouvait incarcéré à la prison d'Oran, dans le cadre d'une autre affaire.