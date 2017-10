PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL On connaît les lauréats!

Par Walid AÏT SAÏD -

La photo de famille

Des ministres, ainsi que de nombreux officiels et invités de marque ont tenu à être présents à cette très belle soirée au parfum très journalistique.

Ça y est! Les lauréats de la 3ème édition du prix du président de la République du journaliste professionnel sont connus. En effet, dans une ambiance des plus festives, le ministère de la Communication a organisé, dans la soirée de dimanche dernier, en grande pompe, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de ce concours hautement prestigieux. Et comme chaque année, le nombre de participants a encore augmenté pour atteindre un nouveau record: 212 candidats. 16 d'entre eux seulement, dans six catégories différentes, ont eu la chance de décrocher le trophée tant convoité, dont la thématique portait sur: «La préservation de l'environnement, clé du bien-être public et de bonheur social.» Le Premier Prix de la catégorie télévisuelle a été attribué à la journaliste de l'Entreprise publique de télévision (Eptv), Selma Djellabi pour son reportage «L'environnement une ressource et un défi»,alors que le Deuxième Prix est revenu à Nadia Soltani de la même entreprise pour son reportage intitulé «Le lac de Réghaïa», tandis que le Troisième Prix a échu à Hassiba Ibelaidene de la chaîne de télévision privée, Chourouk TV, pour son reportage «Boumessaoud, le village le plus propre». Le Premier Prix de la catégorie presse écrite a été, quant à lui, attribué au journaliste Hichem Boumedjout du journal El Massa pour son reportage «Un environnement sain», le second au talentueux journaliste d'El Moudjahid Fouad Irnaten pour son reportage intitulé «Un paradis, les pieds dans l'eau», alors que le Troisième Prix est revenu à Mostapha Bestami du journal El Khabar pour son article: «Les gaz des véhicules ou la mort lente». Concernant les travaux de la catégorie radiophonique, le Premier récompensé est celui de Abderezzak Dendani de la station locale de Bordj Bou Arréridj pour son reportage sur «Les carrières», alors que le Deuxième Prix est revenu à Lamia Sakri et Saïd Bada de la Chaîne 2 pour leur reportage «Le droit coutumier» en langue amazighe dans sa variante chaouie, tandis que le Troisième Prix a été raflé par Sahnoun Benameur de la radio locale d'El Bayadh pour son reportage «L'environnement est un comportement». S'agissant du Prix de la presse électronique, le Premier Prix a été attribué à Ali Gasmia de la radio Net multimédia (Eprs) pour son travail intitulé «je t'en prie, ne jette pas!», alors que le Deuxième Prix est revenu à Khaled Taâzibt de l'APS multimédia pour son reportage «Le recyclage», et le troisième Prix a été remporté par Hacène Kheroubi du journal électronique Cherchell News pour son reportage «Le projet du nouveau port du centre de Cherchell». Pour le Prix illustration photo, un Prix unique a été attribué au photographe du journal En-Nasr pour des photos illustrant un reportage de presse sur l'environnement (aménagement de l'oued Rhumel), alors que le Prix du jury est revenu à Moussa Khider de la Chaîne 2 de l'Eprs pour son reportage «Le village le plus propre, une idée à suivre», présenté en langue amazighe dans sa variante kabyle. En plus du trophée et de la reconnaissance pour la qualité de leur travail, témoigné à travers ce prix prestigieux, les heureux gagnants ont reçu des récompenses financières conséquentes.

Mais avant la remise des prix, cette cérémonie au style très «oscarien» a, comme de tradition, débuté par des hommages rendus à de grands noms de l'Algérie. Le ministère de la Communication a distingué des militants de la cause nationale, Mohamed Hadj Hamou, Mohamed Arabdiou et Ben Asmane Fatma (née Zekkal), des personnalités du monde des médias, Omar Zeghmi, Farouk Bellagha, Aït Hamoudi Mohamed Lamine, Saleh Dib, Mohamed Boumedini, Mohamed Ben M'hel, Ben Zeghib Mohamed, Allouache Mohamed, Aïnouche Abdelmalek, Benyoucef Ouadia, Ali Bouchatit et Ahmed Issad. Une distinction spéciale a été attribuée à Ali Habib, de son vrai nom Daniel Huguet, un ami de l'Algérie et de la Révolution, ainsi qu'au défunt directeur de la publication du journal La Tribune, Hassan Bachir-Cherif, qui faisait partie des membres du jury jusqu'à son décès en juin dernier. Le jury de ce prix, présidé par l'éditeur et romancier Mouloud Achour, et composé de Moussa Boudhane, Ahmed Benzlikha, Hamid Benomari, Djahida Mihoubi, Mohamed Zebda, Achour Cheurfi, Djakoun Abdelwahab, Djamel Bouadjaimi, Ahmed Hamdi et Nacéra Ait Selhat, a été honoré lors de cette cérémonie. Très émus, nos aînés se sont succédé sur l'estrade pour recevoir leurs distinctions. Ils ont tenu à remercier le chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika pour cette très louable initiative. Cette 3ème édition, première sous la tutelle de Djamel Kaouane, s'est déroulée dans le magnifique Centre international des Conférences (CIC). Des ministres, ainsi que de nombreux officiels et invités de marque ont tenu à être présents à cette très belle soirée au parfum très journalistique. Une façon de rendre hommage à la corporation. Car, il faut le dire, ce concours est devenu au fil des années, un rendez-vous très attendu et une véritable référence en matière d'événements organisés en direction de la corporation des journalistes. Il a été institué le 3 mai 2015 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l`occasion de la Journée internationale de la presse. Cette soirée a commencé comme elle a débuté, c'est-à-dire dans la fête. A l'atmosphère «journalistique», s'est mêlée une ambiance artistique riche et variée...