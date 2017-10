LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DJAMEL KAOUANE "Le président Bouteflika veut moderniser les médias"

Par Walid AÏT SAÏD -

C'est dans une ambiance des plus festives que le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a présidé la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel. Le ministre de la «com» a tenu à mettre en relief le dernier message du chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika à l'adresse de la corporation journalistique à l'occasion de leur Fête nationale, qu'est le 22 octobre. Ainsi, Kaouane a souligné le fait que le président Bouteflika est convaincu de l'impératif de poursuivre le développement du secteur de la communication, de nature à permettre une amélioration des médias et de leur modernisation. «Le message du président Bouteflika, à l'occasion de la Journée nationale de la presse a reflété cette orientation à travers son instruction au gouvernement à l'effet de mettre en place les mécanismes nécessaires pour le renforcement de la pratique journalistique», a-t-il soutenu. Le ministre de la Communication a estimé que le parrainage de ce prix par le président de la République «est une reconnaissance en soi pour la famille de la presse», mettant en exergue le contenu du message du président de la République dans lequel il a soutenu que la Journée nationale de la presse est indissociablement liée à la liberté et au sacrifice au service d'une noble mission, celle du journaliste soucieux de rendre compte des faits en toute objectivité et intégrité et de défendre l'éthique de la profession. «Le chef de l'Etat a exhorté la famille de la presse algérienne à être au service des intérêts suprêmes de notre patrie en contribuant à l'éclaircissement des faits, en émettant des critiques objectives sur les insuffisances tout en oeuvrant à la promotion de l'image de l'Algérie à travers le monde», a conclu Djamel Kaouane.