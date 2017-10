7E ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL À BÉJAÏA Le miel s'expose

Par Arezki SLIMANI -

53 apiculteurs s'invitent à cette manifestation économique

La production de miel à travers toute la wilaya de Béjaïa s'établit à environ 139 953 kg, soit un rendement d'à peine 35 kg par ruche.

Bénéfique à plus d'un titre, le miel, cette denrée rare et coûteuse, s'est mis de nouveau en vedette cette semaine à Béjaïa, dans le cadre d'une nouvelle édition, qui a permis aux apiculteurs d'exposer leurs produits au grand public. Après l'initiative de la subdivision de Sidi Aïch en partenariat avec l'Association akfagriculture d'Akfadou, qui a initié, il y a un mois, une exposition- vente de miel à Sidi Aïch, au cours de laquelle les exposants se sont fait généreux en offrant du miel aux enfants malades hospitalisés, voilà que les apiculteurs de toute la wilaya, au nombre de 53 apiculteurs, s'invitent à cette manifestation économique, qui se tient depuis lundi dernier au niveau du hall d'entrée de la Maison de la culture Taos Amrouche.

L'inauguration a été ponctuée par deux premières demandes émanant d'abord du président de la Chambre d'agriculture relative à l'inexistence de sièges pour son institution, puis du président de l'Association des apiculteurs au sujet de l'ouverture de pistes agricoles et de l'affectation d'un siège pour son association. Des demandes qui trouveront vite la réponse.

Le chef de l'exécutif a instruit sur le champ le Conservateur des forêts d'ouvrir un maximum de pistes en 2018 et le directeur des services agricoles d'affecter un local au niveau d'une Capcs à cette association d'apiculteurs. Comme à Sidi Aïch, la manifestation connaîtra plusieurs conférences qui porteront sur les caractéristiques du miel, la relance de l'agriculture familiale, la gestion de la dynamique des populations de Varroa, l'importance du pollen, pour le bien-être des abeilles et les ressources en eau.

Organisées dans le but de lancer la coopérative de wilaya, les apiculteurs auront l'occasion d'aborder des défis de la filière agricole, dont notamment la professionnalisation de la filière.

Les habitants de Béjaïa ont eu droit à plusieurs variétés de miel exposées y compris du savon aux fruits et feuilles de figue et l'extrait de lentisques. Cette manifestation, qui sera clôturée aujourd'hui a permis aux consommateurs de s'approvisionner en miel à moindre prix, cette foire a également pour objectif de donner l'occasion aux participants d'effectuer des échanges dans le domaine de l'apiculture et par-là même, de faire connaître leur production. Il va sans dire que l'affluence des visiteurs est de plus en plus grande.

Il convient de signaler que la production de miel à travers toute la wilaya de Béjaïa s'établit à environ 139953 kg, soit un rendement d'à peine 35 kg par ruche.

Le nombre d'apiculteurs en exercice à travers toute la wilaya va en évoluant. Il dépasse présentement les 2492 opérateurs qui disposent d'un peu plus de 39212 unités dont 35779 ruches modernes et 3433 traditionnelles. Concernant l'essaimage, les 10 pépinières apicoles produisent plus de 11 844 essaims. Béjaïa aspire à se hisser au rang des wilayas leaders au niveau national dans le domaine de la production de miel, mais les incendies sont là pour ralentir cet élan. C'est pourquoi le kilo de miel est proposé au consommateur entre 5000 et 6000 dinars.