HARCÈLEMENT, TRAFIC DE DROGUE ET D'ARMES À BÉJAÏA La police ne chôme pas

Par Arezki SLIMANI -

La police toujours aux avant-postes contre le crime organisé

L'examen des bilans présentés hebdomadairement par les services de police de Béjaïa attestent d'une intense activité criminelle.

La trafic de drogue et d'armes et le harcèlement ont été au menu des affaites traitées par les services de police cette semaine. «Un jeune homme répondant aux initiales de L.L. âgé de 26 ans, originaire de la wilaya de M'sila a été arrêté par la police judicaire de la sûreté de daïra d'Akbou pour tentative de viol et harcèlement sexuel, chantage et menace de mort», a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Faisant suite à la plainte d'une jeune fille de 22 ans, native d'Akbou répondant aux initiales D.KH., la police a encerclé le domicile du harceleur afin d'interpeller directement le mis en cause alors qu'il devait recevoir une somme d'argent lors d'un rendez-vous avec sa victime. Ce dernier s'est rendu coupable de menace de mort, de tentative de viol et de harcèlement sexuel à l'endroit de la jeune fille qui était en liaison avec lui avant une demande en mariage rejetée par les parents de cette dernière. Le prévenu a, alors, menacé de publier ses photos sur les réseaux sociaux et sur Internet si elle n'acceptait pas de sortir avec lui. Accusé de tentative de viol, harcèlement et chantage, menace de viol, il a été présenté par-devant le procureur de la République qui l'a déféré devant le juge d'instruction pour être ensuite écroué. A Ighil Ali, un autre individu a été arrêté en possession de cannabis. Il a été pris en flagrant délit de possession de drogue de type cannabis. B.M., âgé de 46 ans, natif de la localité a été présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal d'Akbou qui l'a cité à comparaître.

Il a été condamné par la justice à deux mois de prion avec sursis et à payer une amende de 20000 DA, précise notre source. A El Kseur deux frères ont été arrêtés en flagrant délit de possession de drogue. KH. R. âgé de 40 ans et KH. S. âgé de 31 ans étaient en possession de 300g de kif traité sous forme de barrettes prêtes à la vente. Le procureur de la République près le tribunal d'Amizour, a requis à leur encontre sept ans de réclusion criminelle et 5000,00 DA d'amende chacun pour les chefs d'inculpation de possession de drogue avec intention de la revendre.

Par ailleurs, selon la même source, un autre individu répondant aux initiales S.Y. âgé de 33 ans et connu par la police pour ses antécédents judiciaires a été arrêté en flagrant délit de commercialisation de drogue sur les hauteurs de la commune d'Amizour. Lors de la descente, les policiers ont saisi chez l'individu 100g de kif traité. Présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour, l'affaire a été confiée au juge d'instruction qui a ordonné la mise du dealer sous mandat de dépôt», souligne la même source. Au niveau de l'aéroport Abane-Ramdane de Béjaïa, un fusil de chasse a été saisi par la PAF.

La police des frontières a intercepté, lors d'un contrôle sur un voyageur en provenance de Marseille (France) en un fusil de chasse sans autorisation. Il s'agit de H.Z. âgé de 63 ans. L'arme a été retrouvée désossée et dissimulée dans ses bagages avec également 50 cartouches de calibre 12mm. Un dossier judiciaire a été ouvert à son encontre.