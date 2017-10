LORS DE SA RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR Temmar relance la formule de la location

Par Hocine NEFFAH -

Le ministre de l'Habitat

Cette nouvelle démarche consistant à mettre en oeuvre une formule de location, pourrait résoudre une partie des demandes.

Le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar vient de relancer le projet le logement locatif dans sa version commerciale pour répondre aux besoins et demandes accrus des citoyens en la matière. Cette démarche que beaucoup d'Algériens attendent avec impatience, vient d'être soulevée lors de la rencontre du ministre Temmar avec les opérateurs du secteur de l'habitat et les promoteurs et agences immobilières dans le cadre des rencontres d'échanges d'informations. Dans ce sens, le ministre Abdelwahid Temmar s'est montré disposé à aborder avec les professionnels du secteur tous les aspects en rapport avec la promotion et le développement du secteur de l'habitat en soulignant que «nous sommes ouverts à toutes les propositions des opérateurs», affirme-t-il.

Dans le sillage de cette rencontre, le ministre est revenu sur l'expérience du logement participatif aidé (LPA). Dans ce sens, le ministre a annoncé que ce projet sera relancé en indiquant que «si le LPA n'a pas marché par le passé, c'est que la formule n'était pas adéquate», a-t-il précisé.

La formule LPA, qui a été mise à l'arrêt pendant des années, est l'exemple d'un choix qui n'a pas été bien étudié ni n'a été pris en fonction du ciblage nécessaire répondant aux critères de ceux censés en être les bénéficiaires. C'est-à-dire que cette formule à été détournée de sa vocation et de son propre intitulé, ce qui a fait que le résultat était contraire à ce qui a été attendu sur le terrain.

D'ailleurs, le ministre Temmar fait allusion à ce genre de choix sans tenir compte du programme destiné à chaque couche et catégorie pour que les formules de logement soient respectées et tenues en comptes et non pas les mettre pêle-mêle sans que l'approche choisie dans ce domaine soit respectée. Le ministre indique que «l'Etat fournit beaucoup d'efforts, mais cela ne suffit pas pour répondre à toute la demande», assène-t-il.

Le volet qui a pris la part du lion dans la rencontre d'hier du ministre de l'Habitat avec les professionnels du secteur, c'est le marché de la location via la construction des logements qui rentre dans la formule de la location pour répondre aux demandes et résorber la crise de logement qui ne cesse d'accroître.

A ce sujet, le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, estime que ««les offres locatives peuvent absorber une partie de la demande», a-t-il souligné. Cette nouvelle démarche consistant à mettre en oeuvre une formule de location, pourrait résoudre une partie des demandes c'est une démarche qui va permettre à stabiliser le marché de l'immobilier surtout dans sa version locative. Elle permettra aux couches moyennes d'avoir la possibilité d'accéder à la location d'un logement avec des critères qui tiennent compte de leur pouvoir d'achat qui a connu une érosion drastique.

Tout compte fait, la démarche du ministre Temmar en ce qui concerne la relance de la formule LPA et la mise en place des artifices pour enclencher la formule de la location, aidera beaucoup à juguler une partie des problèmes dans lesquels se débat le secteur de l'habitat.