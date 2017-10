LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ EN AFRIQUE La lourde mission d'Afripol

Les chefs de police africains ont insisté sur la coopération entre les Etats du continent.

L'Afripol vient d'abriter une rencontre à Alger axée sur le renforcement des capacités en matière de lutte contre le crime transnational, la cybercriminalité et le terrorisme. Cette rencontre est le prolongement de la première assemblée générale d'Afripol à Alger qui a été sanctionnée par des décisions constituant une feuille de route pour les responsables de police africains.

Dans ce sens, l'Afripol s'est dotée d'un mécanisme lui permettant de mettre en place des voies et moyens pour renforcer la coordination entre les polices africaines dans le but de combattre et lutter contre le terrorisme, le crime organisé transnational et la cybercriminalité.

La rencontre a vu la participation du directeur exécutif de l'Afripol, Sharif Tarek Ahmed Abdella chargé de suivre les travaux et les actions du mécanisme qui a été mis en oeuvre à Alger. Selon des sources proches, la rencontre s'attellera à traiter le volet en rapport avec «les plans de lutte contre le crime organisé», en mettant à jour la stratégie d'Afripol en matière de lutte contre la criminalité transnationale et aussi coordonner avec l'Interpol sur la base d'une stratégie commune pour combattre ces fléaux.

La rencontre s'intéresse aussi au plan d'action d'Europol dans ce domaine et l'expérience des services de polices dans ce sens.

Les chefs de police africains consacrent un volet important au renforcement de la coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale et organisée.

L'Algérie qui est présidente de cette instance au niveau africain, a toujours mis en avant l'approche globale qui s'inscrit dans une logique stratégique de lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui ont pris un caractère transnational. Dans ce sens, le directeur général de la Sûreté nationale et président de l'Afripol, Abdelghani Hamel, a fait allusion à la feuille de route dont le mécanisme de cette instance doit s'inspirer en soulignant que «les travaux ont été sanctionnés par des décisions importantes qui constitueront une feuille de route pour les responsables africains et que ces décisions seront mises en oeuvre avec efficacité», et d'ajouter que «nous oeuvrerons, avec la coopération de tous, à faire de cette organisation sécuritaire un mécanisme opérationnel efficace de soutien technique à tous les organes de police africaine qui garantit un échange flexible et efficace des informations entre ces derniers, ainsi qu'un centre de savoir et de rayonnement, notamment en matière d'études, de recherches, de planification et de formation dans tous les domaines de la police et ses champs d'action», a-t-il indiqué. Les responsables de police africains ont été tous unanimes quant au renforcement du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière et sécuritaire. Dans ce sillage, les chefs de police africains ont insisté sur la coopération entre les Etats africains dans le cadre de l'échange de renseignements pour permettre au mécanisme de l'Afripol d'agir efficacement dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme au niveau da la région africaine.

L'Algérie est devenue une pionnière de lutte contre le crime organisé et le terrorisme transnational.

La situation qui prévaut au Sahel fait que le mécanisme de coopération policière et sécuritaire doit s'adapter à cette nouvelle conjoncture et relever le défi face à la menace grandissante de banditisme et du crime organisé. Tous les responsables de police africains qui participent à la rencontre d'Alger, visent à appliquer et exécuter les recommandations contenues dans la feuille de route peaufinée lors de la première assemblée générale constitutive de l'Afripol. C'est asseoir les jalons d'un outil visant à avoir une vision commune pour intensifier la coopération et améliorer l'efficacité des différentes polices africaines, à travers l'échange d'informations et d'expériences en matière de lutte contre le crime transnational et le terrorisme et le renforcement de leurs capacités opérationnelles et techniques. C'est ce souci qui anime les chefs de police africains en mettant en priorité la lutte contre toutes les formes de crime organisé et de la cybercriminalité.