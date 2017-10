LUTTE ANTITERRORISTE À JIJEL 5 terroristes abattus et 5 femmes arrêtées

Par Ikram GHIOUA -

L'opération a été déclenchée il y a quelques jours

C'est l'une des opérations les plus importantes menées par l'Armée nationale populaire au niveau des maquis de Jijel, Commandement de la 5e Région militaire.

Cette intervention ciblée a été déclenchée sur la base de renseignements et d'aveux des terroristes arrêtés plus tôt. Les opérations de redditions réalisées par l'ANP où les familles des terroristes se sont impliquées, ces derniers ont fini par fournir des informations précieuses ayant mené jusqu'à hier à la neutralisation de cinq terroristes, l'arrestation de deux autres, alors que deux otages, des enfants de 5 et 7 ans ont été libérés par les forces de l'ANP. Autre bilan qui n'est pas moins important, c'est l'arrestation de cinq épouses de terroristes avec un bébé qui ne manqueront pas dans des déclarations diffusées par la télévision algérienne de faire appel aux irréductibles afin de saisir l'occasion pour rejoindre le processus de paix de la Charte de la paix et la Réconciliation nationale. L'opération a été déclenchée il y a quelques jours. Le dernier bilan comme indiqué dans un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne: «Suite aux opérations de qualité exécutées par nos unités à Jijel et Batna, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, hier à Jijel, un terroriste». Qualifié de dangereux, ce terroriste indique la même source, était «en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions».



Les résidus enrôlent les enfants

Le bilan donne que suite à un assaut ayant permis la destruction d'un camp pour terroristes, «les forces de l'ANP ont libéré deux enfants âgés respectivement de 5 et 7 ans, pris en otages par le criminel abattu», précise le MDN. La même source confirme que «le bilan de ces opérations, toujours en cours, s'élève à l'élimination de cinq terroristes et la capture de deux autres en plus de cinq femmes terroristes arrêtées et la récupération de six pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, deux pistolets automatiques et une quantité de munitions». Ces résultats sont, à ne pas en douter, le fruit de «la ferme détermination des forces de l'Armée nationale populaire pour l'éradication définitive du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays. Ils démontrent également l'état de désespoir des résidus de ces criminels, qui utilisent même des enfants pour exécuter leurs crimes abjects». L'ANP a procédé à l'identification de l'une des épouses terroristes arrêtées comme étant H. Cherifa âgée de 69 ans, épouse du terroriste abattu B. Ismail et mère des deux terroristes abattus B. Othmane et B. Saïd, cette terroriste avait rallié les groupes terroristes en 1996. L'ANP a également identifié deux dangereux terroristes, abattus lors de cette opération, il s'agit de B. Boudjaâfar et B. Saïd alias Abou Zakaria, mais également l'un des terroristes arrêtés. Il s'agit de Z. Abdelhadi alias Abderrahim, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. N'étant peut-être plus en mesure de faire des recrutements, les terroristes procèdent maintenant à l'enrôlement des enfants.

Les deux enfants pris en otage et libérés fort heureusement par l'ANP renseignent sur les objectifs des terroristes. Les victimes devaient subir des entraînements et apprendre à utiliser des armes dans le but d'en faire de futurs criminels. La même méthode qui fut dans le passé utilisée par le Gspc et actuellement par ce qu'on appelle l'Etat islamique qui tente tant bien que mal de s'introduire en Algérie via les irréductibles encore dans les maquis. Un nouveau chef a été désigné comme étant l'émir de Daesh à l'Est et au Centre. Il s'agit d'Aboujaffar El Afghani le nouveau chef de Djound El Khilafa. Il est originaire de Sidi Bel Abbès. Né en 1970, ce terroriste avant d'émigrer vers l'Est était le chef terroriste de katibet El Ahouel connue pour ses nombreux crimes. Les opérations de l'ANP, actuellement menées, répondent aux nouvelles donnes de la cartographie des positions des groupes terroristes, selon lesquelles aussi, une dizaine de kamikazes qui sont activement recherchés dont, Hichem. A, alias Mouâd, né en 1990, originaire de Ziama Mansouria wilaya de Jijel. Il a été recruté par le chef terroriste Abdelkarim. H, alias.

Dans l'une de nos éditions précédentes des sources avaient confié qu'une liste de plusieurs terroristes originaires de Sétif a été établie. Elle comporte pour le moment 13 à 15 noms. Ces derniers auraient rejoint les maquis de Jijel. D'où le déclenchement de cette vaste opération qui donne jusqu'à l'heure des résultats probants.