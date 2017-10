ELECTIONS LOCALES La campagne par les slogans

Par Mohamed BOUFATAH -

Certains partis ont élaboré des stratégies électorales et la préparation des prochaines élections locales au niveau de chaque wilaya

Les mots d'ordre priment sur la stratégie et le programme électoral.

A la veille du lancement de la campagne électorale prévu le 29 octobre prochain, les partis déclenchent une pré-campagne, en arborant des slogans divers, notamment sur les réseaux sociaux. Les formations en lice pour ces échéances et autres candidats indépendants, tentent tant bien que mal d'élaborer une stratégie de communication opérante en vue de convaincre l'électorat de se rendre aux urnes et voter pour eux. Ladite pré-campagne commence par des slogans affichés en prévision de ces joutes locales. Ainsi, le FFS mènera sa course électorale sous le slogan: «Solidarité locale et consensus national.» «Espoir, travail et solidarité», est le slogan déclamé par le RND sur ses affiches au côté du numéro d'identification et le logo du parti. «Compétence, intégrité et loyauté envers le citoyen», est un autre mot d'ordre professé dans le programme du parti. Ainsi, des slogans priment sur un discours direct et franc en cette période de pré-campagne. Le MPA de Amara Benyounès, qui fait partie de l'alliance présidentielle, arbore le slogan: «Pour une Algérie meilleure.» Pour son alter ego, TAJ de Amar Ghoul, le slogan choisi est «Le développement local est notre priorité». Le Front El-Moustakbel de Abdelaziz Belaïd, transfuge du FLN, mènera la campagne sous le slogan: «Dialogue, stabilité et progrès.» Jusqu'ici, le FLN traversé par une tornade de contestations des listes de candidature, n'affiche pas de slogans ni encore moins de programme et stratégie électorale. A ce propos, certains partis ont élaboré des stratégies électorales et la préparation des prochaines élections locales au niveau de chaque wilaya, voire dans chaque commune, alors que d'autres déclineront un programme de dimension national. En outre, le RCD a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale pour les élections du 23 novembre prochain en arborant le slogan: «Nouvelle démarche pour l' Algérie.» De nombreux aspects liés à la préparation de cette échéance, en particulier le volet lié au financement de la campagne électorale, à la communication, à la surveillance des centres et bureaux de vote et le programme électoral, seront abordés par les partis en lice. Bien que la mobilisation ne constitue pas un problème lors des locales, le spectre de l'abstention plane toujours. Dans ce contexte, le département de l'intérieur et des collectivités locales s'est mis de la partie en lançant d'ores et déjà une campagne de déclamation en faveur de cette échéance électorale. «Ensemble, construisons l' Algérie», «L'avenir dépend de notre choix», sont des slogans déclinés en trois langues, arabe, amazighe et française. Des banderoles arborant ces slogans sont accrochées sur des ponts routiers, sur des passerelles. Ces bannières sont, également, visibles à travers d'autres endroits. A titre de rappel, la campagne électorale en prévision des élections locales du 29 octobre prochain débutera ce dimanche en Algérie. 1200 municipalités sur 1541 souffrent s'un déficit budgétaire. Enfin, l'actuel Code communal n'attribue pas suffisamment de prérogatives aux élus, lesquels sont à la mercie des chef de daïra et de wali.En plus du fait qu'elles sont déficitaires et déshéritées, la majorité des communes se débat dans une crise financière. Au total, une mosaïque de plus d'une cinquantaine de partis participera aux élections locales.