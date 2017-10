LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DEPUIS LA 4ÈME RÉGION MILITAIRE "L'ANP toujours au front"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le vice-ministre de la Défense nationale

Clin d'oeil à ceux qui veulent entraîner l'institution militaire sur le terrain politique: «L'ANP veillera et avec persévérance à coordonner sa démarche de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles», a insisté le général de corps d'armée Ahmed Gaid Salah.

Au deuxième jour de sa visite de travail à la 4ème Région militaire à Ouargla le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a rappelé que les forces armées veillent, sans jamais baisser la garde à la sécurité et à la stabilité du pays. «L'ANP poursuivra sa démarche de développement de ses potentiels afin de renforcer les éléments du parfait accomplissement de ses missions constitutionnelles au service de l'Algérie et de son peuple, préservant son avenir sûr», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale non sans relever que l'armée agira toujours dans le cadre de ses missions constitutionnelles. Un clin d'oeil à ceux qui veulent entraîner l'institution militaire sur le terrain politique. «L'ANP veillera et avec persévérance à coordonner sa démarche de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles», a insisté le général Ahmed Gaïd Salah qui ne perd pas de vue la menace terroriste qui guette toujours le pays et que son institution est décidée à en extirper les dernières racines. «L'Armée nationale populaire poursuivra sans répit ses efforts pour lutter contre les résidus terroristes», a-t-il indiqué y compris «la poursuite sans répit des efforts de lutte contre les résidus terroristes d'une part, la continuation, voire l'accélération de la cadence de l'effort de développement de ses supports du corps de bataille, et ce, au service de l'Algérie et en défense de son avenir sûr», a souligné Ahmed Gaïd Salah. Le chef d'état-major s'exprimait dans une région frontalière avec la Libye, un foyer de terrorisme potentiel. Dans son allocution au siège du Commandement de la Région militaire Gaïd Salah a relevé «l'importance vitale de cette Région militaire et le rôle capital joué par ses unités déployées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays de tous les fléaux et menaces, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande multiforme».

La visite du général de corps d'armée en 4e Région militaire, précise la même source, a pour objet de «s'enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP mobilisées le long de nos frontières, et dans la dynamique de ses visites continues sur le terrain, coïncidant avec l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018, à travers l'ensemble des Régions militaires».

Ainsi ce déplacement a donné l'opportunité pour Gaïd Salah de vérifier sur le terrain le degré de mobilisation des troupes au front. C'est le cas de le dire quand on connaît le danger que représente cette partie de nos frontières.

Un danger souligné, avant-hier, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, lors de l'ouverture du Forum mondial de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest (Gctf) à Alger. Messahel a attiré l'attention sur le grave danger qui pèse à nos frontières et sur le pays par le retour des combattants de Daesh en Syrie et en Irak.

«L'ANP digne héritière de l'ALN qui confère une grande importance à son histoire nationale avec tous les fondements de notre identité nationale autant qu'elle aspire avec une parfaite conscience et en accord avec ses grandes missions, à renforcer les capacités et les éléments de la sauvegarde de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain contre tous les dangers quelle que soit la nature», a conclu le général de corps d'armée.

Accompagné du général-major Cherif Abderrezak, commandant de la 4ème Région militaire, le chef d'état-major a présidé une réunion de travail avec le Commandement, l'état-major, les commandants des unités et les responsables des services de sécurité, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la Région, présentée par les Commandants de la Région. .