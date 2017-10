SOUS LE THÈME «LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE» L'Algérie célèbre la Journée des Nations unies

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les efforts consentis par l'Algérie dans la réalisation des OMD, avant même l'échéance 2015, lui ont permis d'être distinguée par la FAO, en 2013 et 2015.

L'Algérie a célèbré hier, en collaboration avec le Système des Nations unies en Algérie, la Journée des Nations unies 2017. L'édition de cette année, qui a eu pour thème «les Objectifs de développement durable en Algérie», a offert à notre pays l'occasion de souligner l'excellente coopération qui existe entre l'Algérie et l'Organisation des Nations unies, depuis le 8 octobre 1962, date de l'adhésion de l'Algérie à l'ONU. L'Agenda 2030 pour le développement a été adopté le 25 septembre 2015 par les chefs d'Etat et de gouvernements des pays membres de l'Organisation des Nations unies. D'une portée universelle, ce programme s'inscrit dans le prolongement des Objectifs du millénaire pour le développement (2000-2015). Il s'articule autour de 17 objectifs assortis de 169 cibles et environ 232 indicateurs.

Les efforts consentis par l'Algérie dans la réalisation des OMD, avant même l'échéance 2015, lui ont permis d'être distinguée par la FAO, en 2013 et 2015, pour son action en matière d'éradication de l'extrême pauvreté. Ces résultats probants en termes de réalisation des OMD, sont le fruit de la stratégie suivie, dès l'année 2000, par notre pays en matière de développement, sous l'autorité du président Bouteflika. Elle s'articule autour de deux axes principaux: la croissance économique et le développement humain.

Cette stratégie, fruit d'un engagement politique clair, a bénéficié d'un appui financier conséquent permettant à notre pays de réaliser des avancées considérables dans des domaines aussi importants que la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation pour tous, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, la promotion d'un environnement durable et de l'égalité des genres ainsi que de l'autonomisation des femmes.

A l'instar de l'approche adoptée pour le suivi des OMD, l'Algérie compte poursuivre sa coopération avec le système des Nations unies, en vue de mettre en oeuvre l'Agenda 2030 pour le développement notamment, à travers la sensibilisation des différentes parties prenantes sur ces objectifs, leur réalisation et leur intégration dans les politiques nationales de développement.

L'Algérie dispose aujourd'hui de conditions qui lui permettent de réaliser de nouvelles avancées dans tous les domaines.

C'est dans cette perspective, qu'elle a, d'ores et déjà, mis en place des programmes et plans d'action destinés à favoriser la pleine réalisation des ODD et, partant, le bien-être de la population.