DROGUE, FAUSSE MONNAIE ET TRAFIC DE TOUS GENRES Les réseaux du mal qui infestent l'Est du pays

Par Wahida BAHRI -

De Constantine à El Tarf en passant par Guelma et Annaba les narcotrafiquants et les faussaires intensifient leurs activités illicites.

A l'origine de cette situation, la phase de préparation des élections pour les locales du 23 novembre prochain. Une aubaine pour les réseaux de trafiquants en tous genres, pour tenter de faire écouler les produits empoisonnants et les faux billets sur le marché régional. Un moment opportun pour eux, si l'on considère que les services de sécurité pris par la préparation du dispositif de sécurité, devant être retenu pour la campagne électorale qui devra débuter le 29 du mois en cours. Mais l'indissociabilité des activités des services de sécurité est loin de mettre en stand-by, les priorités, notamment en ce qui concerne la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes. Ainsi, dans des opérations distinctes, les éléments des différentes Bmpj, relevant respectivement des sûretés de wilaya de l'Est, Constantine, El Tarf et Guelma, les interventions respectives ont donné un coup de fouet au sein des réseaux de narcotrafiquants et de faussaires qui, à chaque fois, adoptent un nouveau mode opérationnel pour se faufiler des mailles des filets, des services de sécurité. Tel le cas du réseau de narcotrafiquants démantelé avant-hier par les éléments de la brigade de recherches et d'investigations de la sûreté de Constantine.

Les membres du réseau spécialisé dans le trafic de drogue et la falsification des billets de banque, ont, pour détourner l'attention des services de sécurité, eu recours à l'usage d'un camion- dépanneur, pour transporter le véhicule contenant narcotiques et la fausse monnaie. Ainsi, agissant sur la base d'informations, faisant état du passage d'un camion dépanneur transportant des psychotropes et de la fausse monnaie, depuis les frontières Ouest par l'autoroute via vers l'Est du pays par Constantine, selon les informations apportées par les soins de notre source. Cette dernière a fait savoir qu'après exploitation des informations, le camion dépanneur, identifié et localisé a été aussitôt intercepté à Constantine où il a été soumis à un contrôle minutieux aboutissant à la découverte de 200 comprimés hallucinogènes «ecstasy» et 100 millions de centimes en coupures de 2000 DA, cachés hermétiquement à l'intérieur de la voiture transportée par le camion dépanneur. Les conducteurs du camion et de la voiture ont été tous deux arrêtés et soumis à interrogatoire, nous explique-t-on. Au moment de la mise sous presse rien n'a filtré sur l'affaire. Pour les besoins de l'enquête qui est toujours en cours, les enquêteurs tentent de remonter aux membres du réseau de ce trafic national et la destination de la marchandise illicite. Dans le même contexte, les éléments de la police de sûreté de daïra de Oued Zenati, ont mis fin à l'activité d'un trafiquant spécialisé dans la falsification des billets de banque, apprend-on de source sécuritaire. Notre source a fait savoir que le prévenu a été arrêté au niveau de la gare routière de la commune de Aïn Abid, wilaya de Constantine, en prossession d'une importante somme d'argent, de plusieurs coupures en faux billets.

Soumis aux mesures judiciaires, le mis en cause âgé de 19 ans, a dénoncé son complice un jeune de 29 ans, appréhendé à son tour, et déféré par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal de la circonscription qui a ordonné le mise sous mandat de dépôt. Par ailleurs, les éléments de la Bmpj de la même sûreté de daïra ont arrêté un homme de 28 ans, en possession d'une arme à feu. Saisie? l'arme un 70 CZ, était chargée de trois cartouches. La perquisition du domicile de l'accusé a débouché sur la découverte, outre des bouteilles de boissons alcoolisées, d'autres chargées de liquide explosif, cocktail Molotov et autres, confectionnées et prêtes à être utilisées.

Le mis en cause a été aussitôt présenté devant les instance de justice qui l'ont placé sous mandat de dépôt pour détention de comprimés hallucinogènes, d'arme à feu prohibée et produits inflammables, utilisés dans la fabrication de bombes incendiaires, entre autres charges, a précisé la même source. Quant à la wilaya d'El Tarf, les éléments de sa police judiciaire, sont parvenus à mettre hors d'état de nuire, un réseau de narcotrafiquants, dont le chef est une femme, selon la source qui a laissé filtrer l'information. Selon les précisions fournies par la même source, habitant la ville de Annaba, la jeune femme de 24 ans, a, à son actif, un trafic organisé et géré par deux autres complices, âgés de 50 et 51 ans et originaires de Skikda et Annaba. L'exploitation minutieuse des informations en la procession des éléments de la Bmpj de la sûreté d'El Tarf, ont permis la localisation des membres du réseau qui fait la navette entre Annaba et El Tarf, nous précise-t-on. Arrêtés à bord du véhicule servant de moyen de transport des hallucinogènes que la jeune femme achetait dans une pharmacie à Annaba, il a été découvert lors de la fouille de la voiture 1380 comprimés hallucinogènes et 147000 dinars, montant des revenus des ventes, ainsi que 2000 DA en faux billets. Les trois trafiquants ont, après présentation devant l'instance juridique du tribunal d'El Tarf, été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, détention et commercialisation de drogue et de fausse monnaie. La situation est la même pour la wilaya de Annaba où le trafic des psychotropes est de plus en plus florissant. Un phénomène devenu une activité lucrative pour certaines officines. Comme ce fut le cas d'une opération de contrôle, engagée par les éléments de la brigade mobile régionale de Annaba, lors de laquelle ces derniers ont découvert et saisi un lot de médicaments de diverses marques sans documents justificatifs, composé de 2844 comprimés et flacons de sirops et gouttes. D'une valeur de 33.453.000 DA, sur le marché, la saisie a été assortie d'une amende de 167265000 DA.