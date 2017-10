5 TERRORISTES ABATTUS ET 11 CASEMATES DÉTRUITES EN 48 HEURES Extraordinaire démonstration de l'ANP

Par Ikram GHIOUA -

D'est en ouest, du nord au sud, les unités opérationnelles de l'ANP étouffent toutes les tentatives des résidus terroristes pourchassés jusque dans leurs derniers retranchements.

Dans ses investigations menées dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'ANP ont découvert plusieurs caches et abris souterrains contenant d'importantes quantités d'armes et de munitions. Selon des indications sûres, ces armes devaient servir à des groupes terroristes ayant fait allégeance à l'organisation criminelle appelée Daesh. Les mêmes caches servent également à entreposer des vivres et des médicaments. Ces caches souvent mises à nu au Sud, non loin des frontières, renseignent sur un mouvement subversif qui active encore, mais pas seulement au Sud comme le démontrent les communiqués du MDN puisque l'ANP est sur la trace des irréductibles. Hier ce sont pas moins de 11 casemates qui ont été découvertes à Batna et Aïn Defla et détruites ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et des médicaments. A ce bilan, s'ajoute quantité de bombes artisanales et des produits servant à la fabrication d'explosifs. Citant des sources sécuritaires, un organe de presse arabophone souligne que les forces de l'Armée nationale populaire ont réussi grâce à des renseignements vérifiés et recoupés à démanteler une cellule de terroristes «qui projetait de mener des opérations terroristes et d'attaquer des centres de sécurité du pays. Il s'agissait plus précisément de quatre jeunes de 21 à 30 ans, originaires de Tizi Ouzou et de provinces voisines qui s'étaient connus à travers les réseaux sociaux et qui avaient mené des échanges réguliers avec des terroristes de Daesh présents à l'étranger». Le même organe de presse ajoute que «cette cellule avait projeté de mener des attentats-suicides avec des ceintures explosives contre des centres de sécurité de l'Algérie». L'ANP vient d'avorter un autre projet dévastateur que l'organisation terroriste Daesh comptait signer. Celle-ci était considérée par des spécialistes de la question sécuritaire comme étant une armée de mercenaires qui disposent d'un soutien extraordinaire, allant jusqu'à posséder des chars d'assaut et des véhicules blindés qu'elle utilise en Syrie, notamment et malgré toutes ses tentatives, ne réussira pas à s'implanter en Algérie. Les résidus ayant fait allégeance à cette organisation, n'ont été qu'un coup d'épée dans l'eau. L'espoir de mettre les pieds sur le sol algérien est resté un rêve et les 1 500 terroristes qui veulent s'introduire en Algérie via la Libye ou même le Mali en passant par le Niger, n'atteindront certainement pas leur objectif. D'abord, l'effort extraordinaire fourni par l'ANP, physique et moral, les moyens déployés par le Haut Commandement de l'ANP et aussi la prise de conscience du citoyen qui n'adhère plus à l'idéologie de ces entreprises du crime. Ensuite, cette organisation qui se prétend défendre une religion ne compte aucun religieux, qu'il soit chrétien ou musulman, alors qui se cache donc derrière cette nébuleuse? Au profit de qui agit- elle? Des questions auxquelles on refuse de répondre, mais à l'évidence, qui correspondent aux objectifs du nouvel ordre mondial et du grand Israël.

«Partant de cet invariant principe national, vous êtes pleinement conscients, que notre ultime préoccupation en tant que Haut Commandement (...), est la poursuite des efforts d'adaptation des compétences de l'ANP, avec l'anticipation des défis et menaces éventuels, à la simple pensée de leurs protagonistes, à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie et à sa stabilité, aujourd'hui comme demain», a martelé hier le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de coprs d'armée Ahmed Gaïd Salah, lors de la 3e journée de sa visite à la 4ème Région militaire