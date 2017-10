CRIME ORGANISÉ ET CYBERCRIME EN AFRIQUE L'Afripol définit les pistes de lutte à Alger

Par Salim BENALIA -

L'échange d'informations entre tous les Etats du continent africain est un préalable à toute politique visant à instaurer la sécurité à l'échelle de l'Afrique. C'est ce qui ressort des jours de concertation qui ont été abrités par le centre de commandement et de maîtrise de la direction générale de la Sûreté nationale, Dgsn.

Cette rencontre qui a réuni les membres de l'organisation Afripol a eu à traiter du renforcement des capacités de lutte contre le crime transnational. De même qu'elle a eu à plancher sur le crime électronique et le terrorisme, et ce en présence de nombreux participants de pays africains.

Les travaux de ce premier atelier d'entraînement ont été émaillés par une allocution du directeur exécutif de l'Afripol Ahmed Tarek Cherif qui a fait part des efforts du général-major Abdelghani Hamel, président du Mécanisme africain de coopération policière Afripol et directeur général de la Sûreté nationale. Le Dgsn n'a pas manqué alors de rappeler l'importance de l'information et de sa communication pour garantir la sécurité à l'échelle de l'Afrique.

La rencontre aura surtout permis aux hommes en uniforme d'échanger autour des procédés et modes opératoires dans leur lutte contre le cybercrime et le crime organisé.

Des experts d'Interpol, d'Europol et d'Afripol ont eu à animer des communications et ont pu livrer des pistes qui concourent à renforcer la coopération dans la traque du crime. Le mécanisme de l'Afripol présidé par Abdelghani Hamel, veille désormais à relever les défis auxquels fait face l'Afrique.