EN COLLABORATION AVEC LE CHU MUSTAPHA PACHA LG participe à la journée du don de sang

Toutefois, ces chiffres demeurent insuffisants au regard des besoins exprimés par les hôpitaux et les autres structures de santé.

La Journée nationale du don de sang, qui coïncide avec le 25 octobre, aura été une occasion pour LG et ses employés de confirmer leur engagement citoyen et leur pleine implication dans tout ce qui touche au bien-être des citoyens. Plus de 30 employés de LG Algérie ont participé à l'opération de don de sang, en collaboration avec le CHU Mustapha Pacha d'Alger qui a dépêché une équipe de médecins et d'aides-soignants au niveau du siège social de LG Algérie sis à Chéraga afin de veiller au bon déroulement de l'opération.

Les campagnes de don de sang en Algérie ont trouvé un large écho auprès des citoyens qui, selon l'Agence nationale du sang ANS ont permis au pays d'atteindre les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé, soit 13,6 dons pour 1000 habitants.

La Journée nationale des donneurs de sang a pour objectif principal d'informer, de sensibiliser et de convaincre les citoyens afin de leur inculquer la culture du don de sang, car selon l'ANS, «seuls les dons de sang volontaires, réguliers et bénévoles peuvent garantir un approvisionnement suffisant, fiable et sécurisé en sang et en produits sanguins».