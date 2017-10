L'ENGAGEMENT A ÉTÉ PRIS PAR LE WALI 1100 saisonniers seront titularisés à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les employés saisonniers de l'APC d'Oran ont pris leur mal en patience pendant cinq longues années tout en revendiquant leur droit, leur titularisation.

Il aura fallu l'intervention de la personne du wali d'Oran, Mouloud Chorfi, pour que les 1100 employés municipaux, recrutés à titre de saisonniers par l'APC d'Oran, soient enfin titularisés dans leurs postes. Mais la bataille n'est pas encore gagnée pour ces employés ne voyant rien venir pour le moment hormis les déclarations. Pour eux, mieux vaut un tel engagement solennel émanant du wali que le silence radio observé, pendant plusieurs années, par l'administration les ayant recrutés, la municipalité d'Oran. Ainsi, une telle permanisation de ces municipaux dans leurs postes de travail vient à point nommé suite à la rencontre ayant réuni récemment le wali d'Oran avec les représentants de la Fédération nationale des collectivités locales.

Dans cette rencontre, la problématique des employés a été posée avec acuité, d'où l'engament pris par la wilaya d'Oran. Les employés saisonniers de l'APC d'Oran ont pris leur mal en patience pendant cinq longues années tout en revendiquant leur droit, leur titularisation qui a, à plus d'un titre, fait l'objet de promesses sans lendemain. Le wali d'Oran a donc pris la chose en main en s'engageant auprès de la Fonction publique en vue de régulariser la situation de ces employés dont le dossier est justement gelé auprès de cette institution. Des sources proches de la Fédération nationale des collectivités locales ont été à la fois directes et explicites dans leurs dires en réitérant leur soutien indéfectible et inconditionnel aux employés saisonniers embauchés par la municipalité d'Oran. Elles diront en ce sens que «toutes les solutions seront posées à table des discussions dans le cadre du dialogue constructif, efficace qui pourra satisfaire toutes les parties». «Pour peu que la situation de ces municipaux soit régularisée loin de tout conflit ni bras de fer pouvant opposer les deux parties, les saisonniers et l'APC», a-t-on ajouté. Autrement dit, cette fédération sera présente dans toutes les actions à mener par les employés saisonniers, quitte à observer des mouvements de protestation devant s'inscrire dans la durée jusqu'à la régularisation de la situation administrative et socioprofessionnelle de ces 1 100 agents municipaux.

S'agit-il là d'un fait du prince annonçant une «menace» maquillée par des aveux aux signes sibyllins faisant croire que le recours à des actions de rue est inévitable? Rien n'indique le contraire tant que ladite fédération a annoncé la couleur, son soutien aux employés saisonniers. Pour plus d'un de ces employés, leur seul gagne-pain est la petite rémunération qu'ils perçoivent périodiquement de la municipalité. D'autres observent plusieurs acrobaties pour assurer l'équilibre de cette petite mensualité qui subvient pratiquement à financer quelques achats. D'autant que le pouvoir d'achat a chuté librement à la faveur de la hausse des produits de première nécessité. Où aller? dira un agent. Et un autre d'enchaîner en se demandant si cette «institution pouvait les éventuellement recruter alors que la Fonction publique a tout verrouillé faute de crédits alors que nous avons été exploités par l'APC pendant de longues années au risque de nous retrouver au chômage». Pour plusieurs d'entre eux, «la régularisation de leur situation est le seul moyen pouvant les faire sortir des aléas du marasme social qu'ils endurent».