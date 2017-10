SELON LE NOUVEL OBS, ELLE EST DEVENUE L'UNE DES DESTINATIONS LES PLUS RÉSERVÉES PAR LES FRANÇAIS Alger: la nouvelle tendance!

La capitale y est décrite comme un endroit paradisiaque

Faut-il s'étonner qu'Alger ait de nouveau le vent en poupe? On dispose de l'un des plus beaux pays au monde, mais il semble qu'on ne le sait pas encore...

Ce n'est pas une blague: Alger redevient une destination à la mode chez les jeunes voyageurs français! «Cet été, Alger a créé la surprise en devenant l'une des destinations les plus réservées par les touristes français», écrit le Nouvel Obs dans son très suivi cahier des tendances, où il a publié un long et beau reportage intitulé «Rock the Casbah». La journaliste y fait l'éloge des vacances dans «El Bahdja», tout en faisant parler des Hexagonaux qui ont tenté l'aventure algéroise. La capitale y est décrite comme un endroit paradisiaque chargé d'émotions et d'histoire. «A Alger, tout tient en haleine. Sa forme en amphithéâtre qui dégringole en escaliers des collines vers la mer; ses ruelles qui s'entrelacent; ses pans de mer qui surgissent comme des posters au détour des rues; ses toits-terrasses qui saluent le port maritime; son chaos architectural, héritage du passage de nombreuses civilisations...Ce n'est pas un hasard si on la surnomme «la Blanche»», écrit la journaliste non sans faire le «rond up» d'une capitale qui se métamorphose en gardant son identité architecturale. Elle évoque bien sûr la Casbah, projets architecturaux des années 1950, la mosquée de Ketchaoua, les jardins publics où il fait bon de flâner depuis qu'ils ont été réhabilités, mais aussi les jolies restos et rooftops qui pullulent, ces dernières années, dans les quatre coins de la capitale. «Les restaurants chics se sont vu ringardisés par des sushis bars, des restos de burgers, des rooftops, un bar à céréales...», souligne-t-elle, non sans mettre en avant le fait que cet éden est encore vierge, en ayant échappé au tourisme de masse, tant décrié par les Européens. «On ne va pas à Alger pour bronzer ou pour faire du surf, mais parce que c'est dépaysant et chargé d'histoire - et à seulement deux heures de vol!», affirme par exemple Camille, 34 ans, chef de projet pour une association à Paris, qui fait partie des personnes interrogée dans ce reportage.

Mais faut-il s'étonner qu'Alger ait de nouveau le vent en poupe? Il y a eu des signes avant-coureurs qui laissaient présager ce retour en force, bien qu'il ne faille pas encore trop s'enflammer. Ces derniers mois, des blogeurs étrangers avaient réussi à casser un tant soit peu les idées reçues que les touristes ont de l'Algérie. Ils ont fait un véritable «buzz» avec des milliers de vues, à l'instar de «Tolt around the world», un blogueur voyageur français qui explique pourquoi il faut justement absolument visiter l'Algérie.

Benjamin Martinie de son vrai nom a réalisé un reportage-vidéo intitulé «N'allez pas en Algérie». Derrière ce titre provocateur, ce réalisateur d'un film de 3 minutes vu plus de 700.000 fois sur YouTube, a célébré tout un pays en juin dernier, démontant avec malice les nombreuses idées reçues, de la «pauvre» gastronomie à l'«absence» d'histoire, en passant par la «piètre» sécurité. Un blogeur portugais avait fait la même chose en donnant, lui, cinq bonnes raisons de venir en Algérie, alors que le site américain «buzzfeed.com» a donné en 2015, dans sa version française 31 bonnes raisons de venir dans ce pays.

La curiosité de ces blogeurs avait été attisée par le magnifique documentaire de Yann Arthus-Bertrand et de Yazid Tizi L'Algérie vue du ciel, qui avait fasciné les téléspectateurs des deux côtés de la Méditerranée. De belles initiatives qui ont réussi là où les politiques ont échoué depuis des années. Mais est-ce suffisant? Surtout qu'en parallèle, des pages «made in chez nous» montrent une Algérie rétrograde où l'intolérance fait foi. Ils tuent le tourisme comme le manque d'implication des responsables du secteur. Même s'ils ne cessent de clamer haut et fort que ce secteur fait partie de leurs priorités, on ne voit aucune action concrète faite dans ce sens. Pis encore, on ne sait pas vendre la destination Algérie. Pourtant, la coquette a tout pour plaire. On est à la fin octobre, il fait beau, un soleil radieux règne sur la magnifique baie d'Alger où le mercure affiche les 29°. On dispose de l'un des plus beaux pays au monde, mais il semble qu'on ne le sait pas encore...