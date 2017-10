AFFAIRE DE TIGUENTOURINE La chambre d'accusation se prononcera le 8 novembre

Par Hocine NEFFAH -

le groupe responsable de l'attaque de Tiguentourine est accusé de plusieurs chefs d'inculpation

L'Etat algérien s'est investi avec force pour déterminer les vraies causes de cette attaque, la première du genre.

La chambre d'accusation se prononcera le 8 novembre prochain pour la qualification des faits au sujet de l'affaire de l'attaque terroriste de Tiguentourine. Cette affaire en rapport avec l'attaque terroriste dont le complexe gazier du Tiguentourine était la cible potentielle du groupe terroriste appartenant à la phalange «Al-Moulathamoune» de l'émir autoproclamé Mokhtar Belmokhtar qui est en état de fuite avec plusieurs autres terroristes. Cette affaire est traitée par trois magistrats appartenant au pôle judiciaire qui coiffe 10 tribunaux en la matière.

Pour rappel, le groupe responsable de l'attaque de Tiguentourine est accusé de plusieurs chefs d'inculpation dont homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, création d'un climat de psychose et d'insécurité et dépôt d'engins explosifs et atteinte à la sécurité de l'Etat.

Les retombées de cette affaire sont perceptibles sur la situation politique surtout au plan international étant donné qu'il y a eu 36 otages qui ont été tués à cause de cette attaque terroriste en 2013.

La Grande-Bretagne s'est constituée comme partie civile dans cette affaire puisque elle a perdu six de ses ressortissants qui travaillaient à British Petroleum. Après deux ans d'enquêtes menées par la Grande- Bretagne, l'affaire s'est soldée par une conclusion que l'attaque incombe à un groupe terroriste. Même les autorités politiques du Japon ont terminé par se mettre dans le contexte et comprendre qu'il s'agissait d'une opération terroriste de grande envergure qui menaçait l'Algérie. L'affaire de Tiguentourine a été entourée de beaucoup de zones d'ombre, surtout que c'était la première fois que l'Algérie a connu ce genre d'attaque terroriste ciblant des complexes gaziers et pétroliers. D'ailleurs, beaucoup de supputations ont été alimentées par les médias nationaux et internationaux sur le financement à grande échelle de ce groupe terroriste et ses ramifications. L'Etat algérien s'est investi avec force pour déterminer les vraies causes de cette attaque la première du genre au vu des moyens déployés dans ce sens. Il faut dire aussi, que la région était et elle reste entourée d'une ceinture du feu après la dislocation de la Libye et le débordement de la situation sur nos frontières. L'affaire de Tiguentourine n'a pas encore livré tous ses secrets, l'attaque est vue par beaucoup d'observateurs de la question sécuritaire et du terrorisme transnational comme une menace qui a visé l'Etat algérien dans son entité. C'est dire que l'affaire ne relève pas d'une simple incursion terroriste pour semer la terreur dans une zone limitée pour les besoins de la propagande et faire dans l'impact politique. Tiguentourine est vue par beaucoup de spécialistes du terrorisme international comme un véritable plan ourdi par des officines internationales et leurs alliés dans la région pour déstabiliser le pays.