Bouteflika salue l'esprit militant du défunt général Kamel Abderrahim

Le président Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Kamel Abderrahim, décédé mardi soir, dans lequel il a salué l'esprit militant du défunt et son dévouement dans l'accomplissement de son devoir dans les différentes fonctions qu'il a occupées. «J'ai appris avec une grande affliction la disparition du grand moudjahid Kamel Abderrahim après une vie émaillée de luttes et de sacrifices pour la libération de la patrie et au service de l'émancipation de la société. Le défunt a assumé ses missions avec compétence et dévouement, au sein des nombreuses fonctions et responsabilités qu'il a occupées», a écrit le président de la République dans son message. «Il continuera à former avec le même esprit militant les officiers de l'Armée nationale populaire en mettant à profit son expérience et ses connaissances en matière de combat, et à promouvoir cette institution constitutionnelle séculaire jusqu'à ce que la mort eut raison de lui», a ajouté le chef de l'Etat. «En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses compagnons d'arme, priant Dieu le Tout- Puissant de les assister en cette pénible épreuve et d'accueillir le défunt dans Son Vaste Paradis», a conclu le chef de l'Etat.