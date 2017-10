TRAITEMENT DU CANCER La formation, ce maillon faible

Par Abdelkrim AMARNI -

Hazbellaoui insiste sur la formation de généralistes pour combler le déficit des spécialistes en oncologie.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hazbellaoui, a mis l'accent, jeudi à El-Oued, sur l'importance de la formation des praticiens généralistes devant assurer les prestations médicales en chimiothérapie et radiothérapie. Le ministère a arrêté un programme de formation des praticiens généralistes au niveau local pour leur permettre d'assurer les prestations médicales lors des traitements par chimiothérapie et radiothérapie des cancéreux au niveau des établissements publics hospitaliers. Hazbellaoui qui effectuait une visite d'inspection et de travail dans cette wilaya du Sud du pays, a estimé que ce programme vise à combler le déficit en spécialistes dont le nombre ne peut couvrir les besoins des services d'oncologie ouverts au niveau des EPH à travers le pays. Il a insisté aussi sur la nécessaire formation des spécialistes en chirurgie générale pour assurer les interventions d'ablation de tumeurs. Le ministre a inauguré la polyclinique Chahid Hezla Mohamed Bensalem d'El-Hamadine, (El-Magrane), et pris connaissance des prestations assurées par cette structure de proximité. Hazbellaoui a évoqué, à cette occasion, la possibilité de recourir aux sages-femmes retraitées et d'accorder des prolongations de durée de travail pour les personnes admissibles à la retraite, afin d'assurer la continuité des prestations au niveau des structures mère-enfant. Il a par ailleurs insisté sur l'intérêt à accorder à la formation de paramédicaux pour faire face à la prise en charge sanitaire dans les structures médico-chirurgicales tout en les améliorant. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a inspecté les services d'urgences médico - chirurgicales à la cité du 8 Mai 1945. D'une capacité de 35 lits, entré en service en juin 2014, ce service assure une couverture médicale pour une population de plus de 700 000 habitants. Le ministre a ensuite inspecté, au niveau de l'Etablissement public hospitalier EPH Benamar-Djilani à El-Oued, le service d'oncologie (15 lits), encadré par des oncologues, ainsi que trois médecins généralistes, 14 agents paramédicaux et un psychologue. 50 séances de formation ont été suivies cette année et un diagnostic de 195 cas complexes dans 29 spécialités médico - chirurgicales ont été opérés. Hazbellaoui a aussi suivi un exposé sur le programme de jumelage entre l'EPH Benamar Djilani et huit autres établissements hospitaliers du pays, tout en insistant sur l'exploitation de la technique de télé-médecine dans les différents hôpitaux, ainsi que sur la formation de chirurgiens en oncologie. 39 jumelages inter-hôpitaux, organisés jusqu'à fin septembre dernier, ont permis à 809 malades de bénéficier de consultations spécialisées, 403 ont été opérés, dont 49 au profit de cancéreux, selon les explications fournies. Le ministre a poursuivi sa tournée par l'inspection de l'établissement hospitalier d'ophtalmologie, d'une capacité de 40 lits, réalisé pour un investissement de 1,64 milliard/DA (étude, réalisation et équipement). La structure assure 300 à 500 consultations par jour, en plus de 30 à 40 interventions chirurgicales ophtalmologiques, par un staff cubain composé de 65 praticiens, dont 25 spécialistes. Le ministre a appelé à renforcer le staff médical en spécialistes et compétences algériennes. Au chef-lieu de wilaya, il s'est enquis du projet d'une polyclinique au pôle des 1 300 Logements, avant d'inspecter l'etablissement hospitalier mère-enfant Bachir-Bennacer de 120 lits, qui couvre les besoins d'une population de 820 000 habitants, avant de visiter une maternité au quartier 17 octobre. Le commis de l'Etat s'est enquis enfin du projet de centre anticancéreux, d'une capacité de 140 lits. Cette structure médicale, financée à 5,2 milliards/DA, se trouve à 99% d'avancement. Le projet dispose de différents services médico-chirurgicaux d'oncologie, d'imagerie médicale, de diagnostic, de médecine nucléaire et de radiothérapie, selon sa fiche technique affichée.