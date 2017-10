15E ÉDITION DE LA FÊTE DE CE FRUIT À BÉNI MAOUCHE La figue sèche attend toujours son fonds d'aide

Par Arezki SLIMANI -

La figue sèche de Béni Maouche reste une piste à prendre au sérieux pour cadrer avec les normes internationales

Un nouveau rendez-vous de cette fête s'invite comme pour rappeler aux responsables aux commandes du pays l'autre voie possible pour renforcer les exportations hors hydrocarbures.

La 15ème édition de la Fête de la figue sèche de Béni Maouche sest ouverte, jeudi dernier, au marché hebdomadaire du chef-lieu communal. Elle a été inaugurée par le chef de l'exécutif en présence des 28 participants relevant des communes de Béjaïa et des wilayas limitrophes.

Un riche programme a été concocté cette année par les organisateurs, dont une exposition du produit a été appuyée par des communications animées par des spécialistes pendant ces trois jours. Cet événement, qu'organise l'association des figuiculteurs de la commune de Béni Maouche, reste un espace d'échange et de commerce regroupant les producteurs, les mandataires, les intervenants institutionnels et les chercheurs du domaine. Comme chaque année, cette manifestation reste une opportunité pour les uns et les autres de se concerter pour des mesures à venir à même de relancer la filière et mettre fin aux entraves qui freinent son développement. Après avoir acquis, non sans lutte, la labellisation de cette figue, intervenue le 22 septembre 2016, parue au JO N°72 du 13/12/2016, une sorte d'attestation d'excellence du produit et un engagement collectif à promouvoir la filière et à renforcer les différents segments de sa chaîne de valeur, les participants, notamment les figuiculteurs, espèrent toujours la mise en place d'un fonds spécial d'aide pour la filière et d'un circuit de distribution. Ils n'auront finalement le droit qu'à«une subvention accordée par le wali au profit de l'association des producteurs de figues pour leur permettre une modernisation dans la gestion des activités de leur association», confirme un communiqué de la wilaya. Pourtant, ces deux attentes ne peuvent se traduire que positivement sur la profession de par les solutions qu'elles peuvent apporter, devenues impératives en ces temps qui courent. Il s'agit des voies et moyens de pouvoir exporter ce produit phare. En ces temps de récession économique et de la baisse du prix du pétrole, l'événement arrive à point nommé pour rappeler aux responsables la voie à suivre pour, non seulement booster la filière, mais également engranger des devises. En l'état actuel des choses, la figue sèche de Béni Maouche ne peut être exportée vers les marchés de l'Union européenne fort exigeants. Ce produit ne répond pas aux normes internationales en matière, notamment de packaging, souligne-t-on. Si des études ont été réalisées en matière d'emballage et de conditionnement et de transport de ce produit, leur mise à exécution reste un impératif qui ne peut se produire sans un financement adéquat. La GE, qui a participé à la journée inaugurale de la fête avec une exposition de caisses de conditionnement et de regroupement spécialement dédiées à la figue sèche de Béni Maouche, reste une piste à prendre au sérieux pour cadrer avec les normes internationales. A noter que la production demeure aussi un handicap de par sa faiblesse. Elle ne couvre en réalité même pas la demande locale.

La saison précédente, la production a même enregistré un léger recul par rapport à 2015, avec seulement 300 000 quintaux. Les plantations des figuiers se rétrécissent comme une peau de chagrin. Si les incendies ont leur part de responsabilité, les paysans eux aussi ne sinvestissent pas trop de la régénération de plants et l'élargissement des surfaces de plantation. Il faut environ 10 000 hectares de figueraies pour prétendre conquérir les marchés d'outre-mer.

Les attentes des spécialistes sont donc nécessaires pour s'affranchir une fois pour toutes des procédés actuels, qui sont «rudimentaires», et «semi-industriels» notamment en matière de transformation.