UNE DÉLÉGATION DE L'UE EN VISITE À BÉJAÏA Le tourisme, un vecteur porteur

Par Arezki SLIMANI -

Séduit par la beauté des sites naturels féeriques, le conseiller auprès de l'ambassade de Belgique a affiché son intention de faire appel aux investisseurs pour explorer ce créneau.

Une délégation de l'Union européenne (UE), présidée par M. Mauro Miranda, conseiller commercial et économique prés la délégation de l'Union européenne en Algérie, a été reçu par les autorités de la wilaya de Béjaïa. Composée d'une dizaine de conseillers dans les affaires économiques et commerciales auprès des ambassades des pays d'Allemagne, Belgique, Pologne, Grèce, Croatie et Autriche, cette délégation est venue s'enquérir des opportunités d'investissements qu'offre la wilaya de Béjaïa. Il s'agit, selon le communiqué de la wilaya, «d'étudier les possibilités de conclure des partenariats pour des investissements dans les différents secteurs». Lors de sa rencontre avec les membres de la délégation de l'Union européenne venus en quête d'investissements à Béjaïa, un exposé détaillé sur chaque secteur montrant les atouts et potentialités de la wilaya a été présenté par le wali, mettant en exergue «les facilitations importantes offertes aujourd'hui par notre gouvernement pour encourager l'investissement privé». Béjaïa est en train d'augmenter aussi ses opportunités de développement socio-économique. Cette région qui conserve son passé prestigieux est tournée vers l'avenir en s'ouvrant sur le monde moderne.

Les efforts d'investissements consentis depuis deux décennies ont entraîné de grandes mutations au plan socio-économique.

La wilaya dispose aujourd'hui d'infrastructures et d'équipements de base indispensables à un développement harmonieux et intersectoriel. Séduit par la beauté des sites naturels féeriques de Béjaïa, «le conseiller auprès de l'ambassade de Belgique a déjà affiché son intention de faire appel aux investisseurs de son pays dans le domaine du tourisme pour explorer ce créneau d'autant plus qu'une compagnie aérienne belge desservira la ville de Béjaïa», précise la wilaya. Comme toujours, le secteur du tourisme est présenté comme le seul porteur dans la wilaya. Récemment, le wali a annoncé son intention de faire appel aux grandes chaînes hôtelières. Jeudi il a encore rassuré sur sa disponibilité pour la collaboration afin de faire aboutir tous les projets. Notre pays a trop tardé pour prendre consigne de l'importance d'investir dans le tourisme malgré le potentiel et le patrimoine naturel et culturel qui saute aux yeux dans beaucoup de wilayas. Au-delà des richesses, l'investissement touristique permettra de libérer lemploi et de recadrer les bonnes opportunités. A Béjaïa, il y a de très beaux endroits à exploiter dans le domaine du tourisme. Il faudrait cependant mettre fin à la saleté de nos rues, la gestion des déchets, le manque de services de certains vendeurs ou serveurs... l'insalubrité des hôtels, qui pourtant sont situés dans des endroits féeriques. Pratiquement toutes les ZET sont squattées.

Les sites sont dénaturés par une partie de la population avec la bénédiction des autorités. Cette bénédiction est tacite, vu que tout se passe devant eux, malheureusement rien n'est fait, aucune réaction. «Nous sommes sur le terrain et nous avons dénoncé à maintes reprises, saisi même, mais le laxisme affiché par ceux censés veiller au respect des lois de la République est criant.

Le tourisme dont se vante l'administration n'est qu'un leurre, car la réalité du terrain est tout à fait le contraire», soutient un internaute. Saisissant les orientations du ministre de l'Intérieur lors du conclave avec les walis où il a été très explicite quant aux opportunités à exploiter dans le secteur du tourisme, notamment les villes côtières en favorisant le privé algérien, réplique-t-on.

Dans ce domaine, les pays voisins ont bien réussi. Ils ont de très beaux complexes et ont acquis le savoir-faire.Les paysagistes doivent s'impliquer un peu plus, nous avons des sites majestueux, abandonnés, alors au moins proposons-les à ceux qui peuvent apporter du nouveau.