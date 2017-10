TROIS TERRORISTES DONT UNE FEMME ARRÉTÉS À L'EST DU PAYS Ils voulaient assasiner un policier

Par Ikram GHIOUA -

Agissant sur la base de renseignements vérifiés et recoupés, les forces de la police ont réussi à démanteler à l'Est du pays une cellule terroriste composée de trois éléments dont une femme. Ces derniers sont âgés de 28 à 35 ans, dont deux sont originaires d'une autre wilaya. Cette opération qualitative intervient suite à des investigations menées avec beaucoup de précisions ayant pu démasquer le projet de l'assassinat d'un policier. Les services de la police ont pu mettre la main sur un échange de courrier électronique entre les trois «terroristes» qui mettaient au point un plan pour porter atteinte à la vie du policier.

Les efforts et le travail de fourmis de la police se sont donc soldés par l'identification des trois «terroristes». Ils seront présentés au plus tard demain devant la justice, sachant que l'enquête se poursuit toujours. Ainsi, les résidus du terrorisme semblent vouloir répandre une atmosphère de panique qui obéit a priori a une série de tentatives subversives, qui même si elles tendent à créer une atmosphère de peur, ne sont cependant pas en mesure de susciter l'impact recherché, puisque ces tentatives demeurent sans suite. L'espoir des terroristes est aussitôt étouffé par des contre-offensives ciblées et immédiates.