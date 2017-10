ILS SONT 124 000 À EN SOUFFRIR CHAQUE ANNÉE EN ALGÉRIE Les enfants du divorce

Par Massiva ZEHRAOUI -

62 000 cas de divorce sont recensés chaque année en Algérie.

A l'heure où le divorce se banalise au sein de notre société, la souffrance des enfants semble être totalement omise.

En sachant que ces derniers vivent souvent le divorce de leurs parents comme un traumatisme. Voulant justement interpeller sur cette question, le réseau Nada tire la sonnette d'alarme en avançant le nombre des enfants concernés par ce phénomène et qui touche près de 124 000 enfants chaque année. Avec une moyenne, précise-t-on d'un nouveau cas enregistré toutes les cinq minutes.

Ce chiffre, bien loin d'être négligeable, dénote que la «culture du divorce» est désormais bien ancrée dans les habitudes d'un bon nombre d'Algériens.

Les différents spécialistes du domaine des sciences humaines, ont à cet effet expliqué que d'aucuns des enfants ayant été témoins du divorce de leurs parents sont deux fois plus exposés que d'autres à l'échec scolaire, à la déperdition ou dans le pire des cas, au meurtre.

En effet, ces victimes du divorce sont souvent les grands oubliés des parents divorcés. Sans penser aux ravages psychologiques que cela pourrait entraîner sur l'enfant, ils se livrent une guerre sans merci. Allant dans bien des cas jusqu'à le priver de l'affection de l'un ou de l'autre.

Selon des observateurs, il se trouve que juste après le divorce la principale préoccupation des parents est celle de trouver le meilleur moyen de se venger de l'autre. Citant des témoignages d'hommes divorcés, ils sont nombreux à avoir confié que leurs femmes leurs interdisent formellement de voir leurs enfants.

Pour illustrer des situations de ce genre, des avocats spécialisés dans la branche des divorces, ont affirmé avoir assisté dans différents tribunaux de la capitale, au déroulement d'un grand nombre d'affaires, impliquant l'interdiction de femmes divorcées à leurs enfants de passer du temps avec leurs pères.

Ils ont fait savoir que pour justifier cette interdiction, ces dernières prétextent soit que l'enfant est malade ou encore qu'il ne se trouve pas à la maison. Pis encore, les mêmes professionnels ont assuré que certaines de ces femmes, obnubilées par la vengeance vont même jusqu'à torturer leurs propres enfants. Ils indiquent que ce type de comportement est observé en général chez les femmes divorcées dont les ex- partenaires se sont remariés.

D'un autre côté, les psychologues préviennent les parents divorcés de prendre en compte l'état psychologique de leurs enfants et de s'en occuper mettant de côté leur animosité. Cela leur garantira une santé mentale beaucoup plus saine. Dans le même sillage, des spécialistes expliquent l'importance pour l'enfant d'avoir une famille, ce qui est à même de lui garantir une stabilité dont il a besoin. Et pour cause, ceci contribue fortement à son épanouissement personnel, lui permettant ainsi de se forger sa propre personnalité. Tandis qu'en cas de divorce, l'enfant sent qu'il a perdu sa sécurité intérieure et extérieure, engendrant par la suite une sensation de vide.

Pour sa part, le réseau de protection de l'enfance Nada, reçoit régulièrement les victimes du divorce. Ses membres se chargent principalement d'orienter les mères divorcées, qui se plaignent de la négligence des époux, quant au payement de la pension alimentaire, ou ceux ou celles qui se voient interdits de voir leurs enfants respectifs.

Le président de Nada, se désole toutefois, sur les souffrances que subissent les enfants du divorce, rappelant que les cas de divorces en Algérie sont estimés à 62 000 cas chaque année. Il a également regretté que la majorité des femmes divorcées ignore encore quels sont ses droits.